Familia protestatarului Jean Chelba, aruncată în stradă din cauza datoriilor făcute pentru a-şi salva fiul rănit la Colectiv

Familia Chelba, lovită din plin de tragedia de la Colectiv, când fiul lor Alex, la 33 de ani şi-a pierdut viaţa în urma arsurilor suferite în fatidica noapte de 30 octombrie 2015, trece printr-o nouă tragedie în aceste zile. Ei riscă să rămână fără casa în care au locuit în ultimii 15 ani din cauza unei datorii de 18.000 de lei, mai mult de jumătate reprezentând, în opinia avocatului familiei, dobânzi ilegale. „Încercăm în acest ultim ceas anularea executării silite. În câteva săptămâni riscă să fie evacuaţi din casă, în contextul în care altă persoană a cumpărat deja imobilul. Este strigător la cer să-i vinzi casa unui om pentru o datorie de câteva mii de euro”, susţine avocatul Adrian Cuculis.

400 de lei pensie, după 31 de ani de muncă

Daniela Anghel este persoana alături de care Jean Chelba, tatăl lui Alex, şi-a împărţit ultimii ani viaţă. În 2007, când cei doi locuiau deja împreună de aproape cinci ani, bărbatul a luat un credit pentru nevoi personale de 10.000 de lei de la BCR. Era perioada în care băncile făceau eforturi disperate de a acorda cât mai multe credite de consum populaţie, cu un an înainte de izbugnirea crizei financiare. „Se stricase centrala veche din casă şi ne trebuia una nouă, apoi am vrut să amenajăm un mic atelier în curte pentru Jean şi o cameră pe care să o închiriem la etaj, idee la care a trebuit să renunţăm”, ne-a declarat aceasta.

Jean Chelba a fost implicat activ în demersurile juridice făcute de familiile tinerilor morţi în urma tragediei de la clubul Colectiv, fiind o prezenţă constantă la protestele antiguvernamentale până la decesul său din 22 ianuarie 2019. Fostul ministru al sănătăţii, Vlad Voiculescu a rememorat atunci întâlnirile de la proteste cu Jean Chelba. „Era mereu acolo. La primele proteste din 2017 m-a certat că nu m-am îmbrăcat cum trebuie şi, oricât m-am opus eu, nu m-a lăsat până nu mi-a dat mânuşile lui. Nu a fost vreun protest de atunci la care să nu mă căute să îmi dea mânuşile lui. Umbla de atunci mereu cu mai multe perechi subţiri de mănuşi pe care le cumpăra din pensia lui mizerabilă ca să le dea celor înfriguraţi de la proteste“. În nenumărate declaraţii, Jean Chelba a susţinut că va lupta până la capăt cu speranţa că „se va schimba ceva în ţara asta“.

Doamna Anghel ne-a povestit cum greutăţile au început cu adevărat odată cu ieşirea la pensie. „Atâta timp cât lucram, lucrurile mergeau ok. Însă în 2010 a trebuit să mă pensionez, şi asta a fost cu adevărat nenorocirea, că după 17 ani de muncă înainte de 89 şi 15 după, m-am trezit cu o pensie de 400 de lei. Din această pensie doar rata la credit era jumătate. Ne-am dus la bancă să încercăm să vorbim, să vedem ce putem face. După aproape patru ani de zile în care am plătit lună de lună ratele la aceast credit, mai aveam de plată 8.500, deci plătisem mai mult dobânzi. Auzisem că urma să se dea o lege prin care datoriile mai mici de 20.000 de lei ale celor cu pensii minime ar urma să fie suspendate. Cum de la bancă nu am mai auzit nimic am presupus că s-a rezolvat. După un an şi ceva ne sună însă şi ne spun că datoria noastră a fost prelaută de Kurk, o firmă de recuperări cu sediul în Polonia. Le-am zis să găsim o soluţie, dar, la pensia mea de 400 de lei, ce pot să fac?”, povesteşte Daniela Anghel.

„Tragedia de la Colectiv ne-a afectat enorm”

Vinovatul principal este legiuitorul care, printr-un vid legislativ, a permis firmelor de recuperare a creanţelor să acţioneze la limita legii nescrise. Vă asigur că vorbim de o practică şi nu de acţiuni izolate Adrian Cuculis avocat

Doamna Anghel, care înainte de 1989 a lucrat ca manechin pentru o casă de modă, ne-a povestit că Jean Chelba fusese prima ei dragoste, şi că în 2003 soarta le-a oferit şansa să reia relaţia de iubire. Şansă pentru că, după spusele acesteia, anii de după pensioanre au fost ani grei, suferind de diabet şi de neuropatie, o afecţiune gravă a nervilor de la picioare, cu dureri îngrozitoare. Peste toate acestea vine tragedia de la Coelctiv. „Jean a fost practic distrus. După Colectiv a ieşit şi el la pensie, şi a avut ca mine, 400 de lei. Irina, celălalt copil al lui, tocmai născuse, şi trecea prin momente teribile. Am vorbit atunci cu cei de la firma de recuperări Kruk, le-am propus să-mi oprească din pensie, însă ne-au spus că au vândut mai departe datoria, către o firmă de recuperare din Malta. Eu aşteptam să înceapă să-mi ia din pensie, Jean, după Colectiv, era numai pe la Tribunal, când noua firmă ne informează că au contactat o casă de avocatură executorie şi că dobânzile au crescut. Era deja în 2017, când dintr-o dată ne-am trezit cu actele de executare, prin care eram înştiinţati că locuinţa noastră urmează să fie scoasă la licitaţie. Făcuseră şi evaluarea casei, aşa de afară, 65.000 de euro – o casă cu etaj de 60 m2 şi o curte de alţi 100m2, în zona Orhideea/Crângaşi! Nu am putut opri licitaţia, am încercat să contestăm în instanţă, să cerem anularea ei însă cererea ni s-a respins pe motiv că nu mai eram în termen. Asta e metoda lor, orice înştiinţare o primeşti după termen”, a continuat povestea femeia.

La începutul acestui an se stinge din viaţă Jean Chelba, iar familia acestuia, unde locuia acum şi Irina împreună cu fiica ei de câţiva anişori resimte din plin şocul. Pentru a nu pierde casa, avocaţii recomandă să se înţelaegă cu cumpărătorul. „Dispariţia lui Jean a fost tragedia noastră. El era suportul nostru. Era mâinile şi picioarele mele, fără el nu mai putem face nimic. Iar acum câteva zile primesc o hârtie prin care sunt înştiinţată că vânzarea a fost efectuată. Avocaţii mi-au zis să caut să mă înţeleg cu cumpărătorii, să le dau banii şi poate încă ceva în plus. Mi-au zis însă că nu acceptă, că nu rămân în stradă, că am 55.000 de euro”, a încheiat femeia.

Vinovaţii

Avocatul Adrian Cuculis, cel care o reprezintă pe doamna Anghel dă vina pe statul român, care ani de zile nu a stabilit un cadru legal pentru recuperarea acestor datorii. „Vinovatul principal este legiuitorul care, printr-un vid legislativ, a permis firmelor de recuperare a creanţelor să acţioneze la limita legii nescrise. Vă asigur că vorbim de o practică şi nu de acţiuni izolate. Avem mii de acţiuni în instanţă de acest tip. Vorbim de nereguli grave, falsificări de procese verbale ale actelor de executare silită, acte predate dincolo de termen astfel încât să fie imposibil de contestat, aplicarea de dobânzi, fapt ilegal petrecut şi în această speţă, şi lista poate continua”, a declarat acesta.

