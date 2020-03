Experţii în Drept îl contrazic pe Bogdan Licu şi susţin că a comis fals în declaraţii

Bogdan Licu a declarat, luni, în timpul interviului susţinut în faţa membrilor Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, că a făcut parte din masonerie, fără a fi un „membru activ” şi că a demisionat în 2012. Declaraţia acestuia, survenită la propria iniţiativă, echivalează cu un autodenunţ, în contextul în care magistraţii au obligaţia de a face publică apartenenţa la toate organizaţiile şi asociaţiile, inclusiv Loja Masonică, iar el nu a făcut acest lucru. Bogdan Licu susţine că abia din 2013 CSM a instituit obligaţia de a declara apartenenţa la asociaţii şi fundaţii pentru magistraţi, însă specialişti în Drept au precizat pentru „Adevărul” că această obligaţie exista înainte de acea dată. Practic, din 2013 s-a decis că magistraţii pot face parte din Masonerie. De exemplu, în declaraţia de interese a lui Bogdan Licu din 2011 nu apare trecută apartenenţa la loja masonică.

Bogdan Licu: „Da, am făcut parte din masonerie”

„Aş mai vrea eu să spune ceva, la final. Un subiect pe care vreau să-l clarific şi care a fost adus în atenţia publică, am constatat că nu m-aţi întrebat, dar a fost speculat nefondat ca o critică la adresa mea sau ca o speculaţie, şi anume apartenenţa mea la masonerie. Da, am făcut parte din masonerie, nu am fost un membru activ, am fost de două sau de trei ori la întrunirile dânşilor, dar începând cu luna august 2012, deci cu un an înainte de a fi emisă acea hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, mi-am dat demisia de acolo şi acest lucru se găseşte la dosarul pe care fiecare fost mason. Am vrut să clarific acest lucru pentru a nu mai fi alte speculaţii cum că sunt mason. Nu sunt mason”, a spus Licu.

„Dar aţi fost”, a replicat un membru al Secţiei pentru Procurori. „Am fost pentru câţiva ani, da. Să ştiţi că nu este un lucru urât”, a răspuns Bogdan Licu. Chestionat dacă a mai comunicat public acest lucru până acum, Licu a afirmat: „Eu am îndrumat jurnaliştii care m-au contactat să se adreseze oficial Marii Loje Naţionale. Am constatat că nu au făcut-o sau poate au făcut-o şi nu au fost mulţumiţi de răspunsul primit pentru că ideea era ca eu să fi încălcat acea hotărâre a CSM. Nu aveam cum să încalc acea hotărâre a CSM, eu dându-mi demisia cu un an înainte de apariţia acelei hotărâri a CSM”.