UPDATE Electro-bisturiul folosit în cazul pacientei arse de la Floreasca nu trebuia utilizat în combinaţie cu biocidul respectiv. Ce spune Mircea Beuran

UPDATE În fişa pacientei nu se specifică la ce substanţe dezinfectante ar fi alergică, ci doar că este polialergică, fără a se specifica însă numele substanţelor, în paranteză fiind trecut doar că aceasta nu ştia la ce anume este alergică.

Din declaraţiile obţinute până în acest moment, pacienta ar fi fost alergică la iod, aşa că a fost ales un alt dezinfectant, unul pentru mâini, mai arată informaţiile obţinute de Digi24.

Totodată, chirurgul Beuran apare pe lista celor care erau în sala de operaţie, în momentul operaţiei, conform unui document provenit e la surse din spital. Medicul neagă însă, că ar fi fost de faţă la momentul incidentului, el nefiind de serviciu în ziua respectivă.

„Acest accident combustional intrachirurgical e rezultatul combinaţiei dintre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentului pacientului cu concentraţie ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile şi folosirea unui electro-bisturiu. Este foarte probabil ca, din intersecţia acestor 3 elemente să se fi produs incendiul. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientului. Acel biocid are autorizaţie să fie folosit în acest sens. Problema este că electro-bisturiul are în specificaţia tehnică interdicţia de a fi folosit în combinaţie cu acest biocid”, a spus Moldovan, conform hotnews.ro

O echipă condusă de conf. dr. Horaţiu Moldovan, secretar de stat in MS s-a aflat în această dimineaţă la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti pentru a verifica starea de sănătate a pacientei arse pe masa de operaţie, calitatea îngrijirilor medicale acordate şi pentru a studia unele documente ale Foii de Observaţie Clinice Generale, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Horaţiu Moldovan a declarat că echipa medicală trebuie să cunoască aceste specificaţii şi că, probabil, ar fi trebuit folosit al tip de dezinfectant. Aceste accidente nu sunt unice în ţară şi în străinătate, însă sunt rare. „Nu putem vorbi de vină din poziţia în care suntem în acest moment. Vorbim despre fapte, interpretarea lor, înţelegerea fenomenului şi când vom avea concluzii, vom vorbi mai departe”, a mai spus reprezentantul Ministerului.

Potrivit acestuia, starea de sănătate a pacientei este gravă. „Am constatat că pacienta este foarte bine îngrijită de echipa de la Chirurgie plastică, este într-o situaţie critică, prognosticul ei este rezervat. Nu sunt în măsură să vă dau concluziile anchetei. Nu doresc să mă antepronunţ. Colegiul medicilor s-a autosesizat, iar Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii are un control în curs, avem date despre el. Însă nu furnizez informaţii preliminare care să orienteze o soluţie”, a spus Horaţiu Moldovan, la Spitalul Floreasca.

Pacienta suferă de cancer pancreatic şi a suferit două intervenţii chirurgicale majore. Echipa Ministerului analizează situaţia pe baza documentelor medicale foaia de observaţie, protocolul operator.

„(În protocol, n.r.) E precizat operatorul şi e semnat şi parafat de medicul care a făcut operaţia”, spune secretarul de stat.

Ce spune Beuran

„Eu am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul cu arsul şi pacienta fusese mutată dintr-o sală în altă sală. Echipa am găsit-o şocată, speriată de evenimentul respectiv. Am continuat operaţia operaţia şi am finalizat-o.(...) Am parafat protocolul operator. Au existat încă doi chirurgi. Aceştia au fost acolo. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând şi finalizând operaţia am pus această parafă. Lipsa de parafă nu înseamnă ca nu sunt trecuţi, ei (cei doi chirurgi n.r.) sunt trecuţi”, a spus şi medicul Mircea Beuran.

Acesta a continuat spunând că nu s-a încercat muşamalizarea cazului.

„S-a început intervenţia chirurgicală, nu era o problemă să fiu neapărat acolo. Era o bolnavă pe care eu am operat-o în urmă cu o săptămână. Un caz foarte critic, un caz oncologic, pentru care nu a vrut nimeni să-şi asume niciun risc. La rugămintea unor colegi am intrat şi am operat. A făcut o complicaţie severă, o hemoragie. Atâta timp cât m-am deplasat eu trecuse evenimentul (cu arsul n.r.). Se poate verifica foarte bine venirea mea în spital pentru că sunt camere şi la intrarea în spital, există protocoale de terapie intensivă. Plus că imediat după terminarea intervenţiei am luat legătura cu coordonatorul blocului operator, cu familia. Nu a căutat nimeni nici să muşamalizeze, nici să ascundă”, explică medicul.