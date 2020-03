Dosarul Corvetelor: Implicarea Guvernului României în proces se dezbate pe 11 mai. Compania Damen voia suspendarea cauzei

În procesul de la Curtea de Apel Bucureşti sunt implicaţi Naval Group (Franţa), Damen (Olanda) şi Fincantieri (Italia), cei trei competitori în această licitaţie, şi Ministerul Apărării Naţionale (MApN) pe de altă parte.

La termenul de miercuri al procesului – care se judecă la Secţia de Contencios Administrativ – reprezentanţii producătorului olandez au solicitat suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a două dosare.

În primul, Damen critică faptul că MApN nu i-ar fi pus la dispoziţie toate informaţiile cu privire la licitaţia pentru corvete , unele date fiind clasificate ca fiind secrete. În al doilea dosar producătorul olandez cere anularea HG 48/2018 privind organizarea licitaţiei. Este vorba, mai exact, de Hotărârea nr. 48/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial „Corvetă multifuncţională”.

Damen cere suspendarea procesului

„Legătura dintre cele două dosare este dificil de contestat, întâi se stabileşte dreptul nostru de acces la dosar, apoi urmează să discutăm în contradictoriu”, a spus în sala de judecată avocatul companiei olandeze Damen.

Reprezentantul Minsterului Apărării a cerut instanţei respingerea cererii de suspendare. „Recurentul nu probează refuzul dreptului la acces la dosar. I s-a permis accesul şi a depus oferta în cadrul procedurii. De asemenea, menţionăm că aspectele pe care le critică recurentul instanţa le-a avut în vedere (n.r. – pe fond, la Tribunalul Bucureşti) şi în cadrul dosarului 2131/3/2019 (n.r. – prin care a fost respinsă ca neîmntemeiată acţiunea Damen pe 07.10.2019). Apreciem că faţă de interesul economic al operatorului primează interesul public, adică achiziţionarea unor nave de război. La Constanţa, reclamantul a susţinut legalitatea HG 48/2018, deci acum şi-a schimbat poziţia”, a argumentat reprezentantul MApN.

Naval Group, prin avocat, a susţinut că niciunul dintre litigiile invocate de Damen pentru suspendarea dosarului nu are legătură cu tranşarea unui drept şi as pus concluzii de respingere a cererii.

Avocatul Fincantieri a spus, de asemenea, că soluţionarea dosarelor invocate de compania olandeză nu ar fi relevantă pentru speţa de faţă.

„Instanţa poate purcede la judecarea cauzei. Accesul la informaţii secret de serviciu nu are legătură cu soluţionarea cauzei. Dumnealor (n.r. – Damen) au contestat ulterior că procedura a fost nelegală. Noi, la rândul nostru, am accesat protocolul dintre Baroul Bucureşti şi MApN şi am văzut informaţiile”, a argumentat avocatul companiei Fincantieri.

După aceste pledoarii, instanţa a respins cererea de suspendare a cauzei formulată de avocatul companiei Damen.

După soluţia de respingere, avocatul firmei olandeze a ridicat o excepţie de nelegalitate a HG 48/2018 şi una de neconstituţionalitate legate de aceeaşi hotărâre.

De aceea, instanţa a acordat un nou termen, de opt săptămâni, mai exact pe 11 mai, dată până la care părţile din proces trebuie să formuleze în scris opinii faţă de cele două excepţii ridicate de Damen în legătură cu HG 48/2018. Tot la acel termen de judecată se va discuta introducerea în cauză a Guvernului României, emitentul respectivei hotărâri.

Un proces amânat de 5 ori

În acest proces, Damen Schelde Naval Shipbuilding BV are calitatea de recurent, iar Ministerul Apărării Naţionale, Naval Group, Şantierul Naval Constana şi SC Fincantieri SPA au calitatea de intimaţi, adică sunt persoane juridice care se apără în faţa criticilor aduse de reclamanţi. Primul termen de judecată în faza de recurs a avut loc pe data de 11 decembrie 2019, iar de atunci procesul a fost amânat de cinci ori.

Reamintim că, Tribunalul Bucureşti a respins pe 7 octombrie 2019 ca neîntemeiată contestaţia depusă de grupul olandez Damen, după ce MApN a anunţat că oferta câştigătoare a contractului de achiziţie a celor 4 corvete mulltifuncţionale a fost cea depusă de asocierea dintre Naval Group şi Santierul Naval Constanţa.

Valoarea contractului este de 1,2 miliarde de euro. Olandezii de la Damen au reclamat, printre altele, ca ilegală recenta decizie a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), conform căreia o plângere a depusă de italienii de la Fincantieri ar fi tardivă.

Ministerul Apărării a anunţat că oferta câştigătoare a contractului de achiziţie a corvetelor mulltifuncţionale a fost cea depusă de asocierea dintre Naval Group şi Santierul Naval Constanţa, iar în acelaşi contract este efectuată şi modernizarea fregatelor MApN. Ministerul a primit oferte, în cadrul acestei licitaţii, din partea companiei olandeze Damen, a firmei italiene Fincantieri şi a Grupului Naval din Franţa.

Clasamentul în urma licitaţiei

Mai exact, procedura pentru achiziţionarea corvetelor are drept criteriu unic de departajare preţul cel mai mic, dacă ofertele respectă cerinţele tehnice negociate cu fiecare producător anul trecut.

Concret, câştigători ar fi ieşit francezii de la Naval Group cu nava Gowind 2500 şi soluţii de înarmare franceze (MBDA), singurul competitor din cei trei rămaşi în cursă care nu deţine un şantier naval în România. Naval Group are, totuşi, semnat un parteneriat cu Şantierul Naval Constanţa pentru a construi navele în ţară.

Pe locul doi, conform preţului ofertat, ar fi olandezii de la Damen cu nava Sigma 10514 şi soluţii de înarmare amricane (Boeing şi Raytheon). Compania deţine şantierul naval de la Galaţi, acolo unde au tot construit nave militare pentru export de-a lungul anilor.

Pe trei s-ar situa italienii de la Fincantieri cu nava Abu Dhabi Enhanced şi soluţii de înarmare franceze (MBDA) şi care deţin şantierele de la Brăila şi Tulcea.