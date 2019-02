Discuţii în CSM amânate după ce Tarcea a recuzat patru judecătoare

Tarcea a precizat, la plecarea de la CSM, că discuţiile din Secţia pentru judecători în materie disciplinară au fost amânate pentru 27 martie, după ce le-a recuzat pe judecătoarele Lia Savonea, Gabriela Baltag, Evelina Oprina şi Nicoleta Ţânţ, din motive de ostiliatte în ceea ce priveşte preşedintele ICCJ, pentru susţinere necondiţionată a conducerii Inspecţiei Judiciare şi pentru motive de antepronunţare, cu ocazia diferitelor şedinţe avute pentru organizare tragerilor la sorţi ale completurilor de cinci judecători de la ICCJ.





Tarcea a fost întrebată în legătură cu întâlnirile avute cu Valer Dorneanu, preşedintele Curţii Constituţionale, şi cu Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, la care făcuse referire la sosirea la sediul CSM.





"Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de cinci judecători, la foarte scurt timp după ce s-a pronunţat decizia prin care s-a constatat conflictul juridic de constituţionalitate. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că a fost o discuţie în care am fost pusă să-mi ţin telefonul în anticameră, iar discuţia s-a purtat pe întuneric, atât de întuneric, încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine”, a spus Tarcea.





Ea a adăugat că discuţia cu Ciorbea a vizat completurile de 3 judecători.





La insistenţele jurnaliştilor de a furniza detalii, şefa ICCJ a răspuns: "Credeţi-mă, vă voi spune tot ce ştiu!!"

