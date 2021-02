Detalii de culise din Dosarul Transferurilor. Cine a intervenit pe lângă Băsescu pentru a-l graţia pe Gică Popescu

„După ce s-a întâmplat nenorocirea cu condamnarea lui Popescu, m-am dus la Băsescu, era preşedinte, i-am spus că îi fac propunerea de graţiere pentru Gică Popescu şi dumneavoastră ieşiţi şi spuneţi că nenorocitul de Ponta a vrut asta, o să zică lumea că eu sunt nenorocit. Băsescu a spus că nu, am ieşit, am sunat un prieten şi i-am zis să o sune pe Elena Udrea, poate îl convinge ea, dar el nu a vrut. Nu l-am înţeles, cred că regretă şi acum. Eu am fost convins că Popescu va fi achitat. Cred că Băsescu s-a gândit că nu e bine să graţieze pe cineva”, a declarat Ponta la Digisport Matinal.

Gică Popescu - 3 ani, o lună şi 10 zile de închisoare

În 4 martie 2014, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv la închisoare cu executare pe toţi cei opt oameni din fotbal judecaţi în dosarul transferurilor, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, la acel moment candidat la şefia Federaţiei Române de Fotbal, primind o condamnare de trei ani, o lună şi zece zile.

La acea vreme, Traian Băsescu a spus că nu a făcut multe graţieri în primul mandat, dar în al doilea mandat nu a mai făcut niciuna, nici măcar pe motive umanitare. El a ţinut să sublinieze că graţierea este un act al preşedintelui şi atât.