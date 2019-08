De ce ameninţă Vladimir Putin direct România şi Polonia

Preşedintele rus Vladimir Putin a ameninţat direct Bucureştiul şi Varşovia după ce americanii au testat cu succes lansarea unei rachete ofensive dintr-un sistem asemănător celui de la Deveselu. Concret, Putin a declarat că SUA sunt în prezent în măsură să desfăşoare o nouă rachetă de croazieră cu lansare terestră în România şi Polonia, un scenariu pe care îl consideră drept o ameninţare la care Moscova trebuie să reacţioneze.

El a subliniat că Pentagonul şi-ar putea utiliza sistemele existente în România şi în Polonia pentru a lansa această rachetă, ceea ce înseamnă că ar putea să o desfăşoare uşor şi rapid dacă ar dori. „Lansările acestei rachete pot fi efectuate de pe sistemele (de lansare - n.r) amplasate deja în România şi Polonia (cel din urmă este în construcţie şi nu a intrat încă în exploatare - n.r). Nu trebuie să schimbe decât software-ul. Şi nu cred că partenerii noştri americani vor informa nici măcar Uniunea Europeană în această privinţă. Aceasta implică noi ameninţări pentru noi la care trebuie să reacţionăm”, a spus Putin, citat de stripes.com.

Rusia trebuie să răspundă într-un mod adecvat şi simetric la aceste ameninţări, a precizat Putin asigurând că securitatea Rusiei în contextul dezvoltării noii rachete de către SUA va fi asigurată în mod fiabil. „Rusia va dezvolta rachete cu raza medie şi scurtă de acţiune, dar nu le va desfăşura până când Statele Unite nu o vor face”, a afirmat preşedintele rus Vladimir Putin într-o conferinţă de presă cu omologul său finlandez Sauli Niinisto.

Alimentează orgoliul ruşilor şi îşi motivează gesturile agresive

Analistul militar Aurel Cazacu susţine că Vladimir Putin foloseşte România şi Polonia pentru a-şi justifica demersurile pe mai multe planuri. „Cu astfel de declaraţii îşi motivează costisitoarele programe de înarmare în faţa poporului său, dar şi în faţa adversarilor americani şi din NATO. Apoi, prin aceste valuri lansate public, îşi face şi un soi de reclamă la industria de apărare pentru el are pe stoc piese din mai multe categorii de armament pe care, la comandă, le poate livra imediat. La fel cum a făcut cu sistemul antirachetă S400, care a fost trimis Turciei imediat după ce acesta a fost comandat" spune expertul.

Oferă poporului rus satisfacţia să considere că face parte dintr-o mare naţiune care are tupeul să ridice tonul la Statele Unite Aurel Cazacu analist militar

"În plus, Putin este supărat pe rezervele de gaz pe care România le are în Marea Neagră şi nu iartă o ocazie să atace Bucureştiul. După ce acestea vor fi exploatate, Rusia va rămâne fără o parte importantă din veniturile pe care le are acum în urma livrărilor făcute în Europa. Nu în ultimul rând, prin atitudinea belicoasă, Putin face şi un joc de propagandă, oferind poporului rus satisfacţia să considere că face parte dintr-o mare naţiune care are tupeul să ridice tonul la Statele Unite”, a subliniat Aurel Cazacu.

Aliaţii trebuie să răspundă

La rândul lui, fost director al SRI, Costin Georgescu consideră că Moscova îşi contină strategia şi încearcă să pună presiune cât mai mare pe România şi Polonia. “La ora actuală noi suntem flancul estic al NATO şi în consecinţă stăm în coasta Rusiei. După aceste declaraţii ale lui Putin trebuie să facem demersuri pe lângă aliaţi pentru a fi pregătiţi pentru ce este mai rău. Ar fi teribil de bine dacă NATO în general, dar americanii în special, ar crea un punct strategic care să fie bază permanentă pentru militari din mai multe categorii de forţe, tancuri, blindate şi aviaţie. Un astfel de punct strategic ar avea două roluri. În primul rând acesta ar avea un puternic rol de descurajare. Apoi, atunci când situaţia ar cere, NATO ar putea interveni imediat în cazul unei agresiuni ruseşti. ”, a precizat Costin Georgescu.

Sistemul MK41 în mai multe variante

Reamintim că, un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru agenţia Reuters că racheta testată, recent, a utilizat un sistem de lansare de tip MK41, explicând însă că nu este vorba de aceeaşi versiune cu cea instalată la baza antirachetă din România sau care urmează să fie montată în Polonia.

Testul a fost efectuat duminică (luni dimineaţă, ora României) în zona Insulei San Nicolas (California), situată în Oceanul Pacific. Racheta a atins ţinta stabilită, aflată la distanţa de peste 500 de kilometri, anunţă Pentagonul. După acest test, oficiali americani au comunicat că SUA nu au planuri iminente de a desfăşura noua rachetă terestră la bazele de lansare din Europa.

Modernizat cu rachete de ultimă generaţie

Sistemul antibalistic american Aegis instalat în baza de la Deveselu, în judeţul Olt, a fost actualizat din punct de vedere tehnic, modernizarea fiind finalizată recent de partea americană. Printre altele, sistemul antiballistic de la Deveselu a primit ultima generaţie de interceptoare. Este vorba de rachete defensive de tip SM-3 block IIA, care au fost intens testate de forţele americane înainte de a fi trimise către bateriile proprii sau ale aliaţilor.

