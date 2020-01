Daniel Chiţoiu a fost externat din spital joi, la o săptămână de la accident

Medicii au stabilit că politicianul poate fi externat, după ce a stat mai bine de o săptămână în unitatea medicală, el având mai multe coaste rupte, în urma accidentului, conform digi24.ro

În urma accidentului mortal pe care l-ar fi provocat, pe 26 decembrie, în judetul Argeş, Chiţoiu a fost internat cu coaste rupte şi fractură de stern la Spitalul Floreasca.



Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în cazul accidentului în care a fost implicat Chiţoiu şi doi soţi şi-au pierdut viaţa. Surse judiciare susţin că Daniel Chiţoiu va fi audiat după externare, existând suspiciunea că fostul ministru vorbea la telefon în timpul impactului. Anchetatorii cred că maşina condusă de secretarul general ALDE ar fi pătruns pe contrasens, iar imediat după producerea accidentului au existat declaraţii verbale contradictorii. În plus, poziţia maşinilor nu conducea către o ipoteză clară asupra vinovăţiei.



Conform Poliţiei Argeş: „La acest moment se desfăşoară cercetări in rem (faţă de faptă, principiu juridic ce stă la baza activităţii de cercetare penală), în urma evenimentului rutier care s-a soldat cu decesul a două persoane şi rănirea altor două, fiind întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, conform art. 192 si 196 din Codul Penal. Activitatea de cercetare penală se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cercetările fiind în curs la acest moment”.

Accidentul a avut loc în 26 decembrie 2019 în localitatea Zamfireşti din Argeş. O femeie de 73 de ani şi un bărbat de 82 de ani au murit în urma impactului, iar alte două persoane au fost rănite.