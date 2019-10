Cornel Pieptea, fostul viceprimar al Capitalei, acuzat de DNA că ar fi primit mită pentru aprobarea construirii unui supermarket pe DN1

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii PIEPTEA CORNEL, la data faptei consilier general şi lider de grup al unei alianţei politice în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti (C.G.M.B.), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă şi POPESCU MANUELA VIOLETA, la data faptei consilier general şi preşedinte al Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului de pe lângă Primaria Capitalei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă”, se arată în comunicatul DNA. În dosar este cercetat şi administratorul societăţii comerciale care ar fi dat mita sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă.





Banii ar fi fost daţi prin intermediul unui alt consilier general PNL - Manuela Violeta Popescu, cei doi fiind cercetaţi pentru trafic de influenţă şi complicitate la trafic de influenţă.







”În perioada 2012 – 2013, inculpatul Pieptea Cornel, în calitatea menţionată mai sus, a pretins şi primit prin intermediul inculpatei Popescu Manuela Violeta, de la administratorul unei societăţi comerciale, sumele de 15.000 euro (remişi în sediul Consiliului General al Municipiului Bucureşti) şi 150.000 lei, pentru a–şi exercita influenţa asupra consilierilor din cadrul C.G.M.B., în vederea aprobării unui proiect de hotărâre privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat în zona Şos. Bucureşti-Ploieşti. Banii au fost remişi în două tranşe înainte şi după aprobarea hotărârii ce privea PUZ-ul respectiv (18.12.2012)”, se arată în ordonanţa procurilor.







În perioada 2004-2008 Cornel Pieptea a ocupat funcţia de consilier local Sector 6, iar în perioada octombrie 2004 – iunie 2007 a ocupat funcţia de Director Adjunct în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 6. Din 2008 până în 2012 a fost deputat, ales pe listele PNL. În perioada 2012 – 2015 a fost consilier general, ocupând în pararel şi funcţia de viceprimar al Capitalei din decembrie 2014 până în septembrie 2015.