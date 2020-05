Compania Unifarm a trimis măşti de protecţie periculoase către spitalele din România

„Compania Naţională Unifarm SA a achiziţionat mai multe tipuri de măşti tip FFP2, de la diverşi fabricanţi, printre care şi cele care poarta denumirea generică “Daddy Baby”. Acest tip de măşti au fost importate având toate certificatele şi declaraţiile cerute de legislaţia în vigoare, la data contractării lor. Ulterior, săptămână trecuta, site-ul EMEA şi autorităţile naţionale prin INFOCONS au emis o alerta privind patru tipuri de măşti, printre care şi aceasta marcă, drept pentru care am informat toate spitalele partenere cu privire la acest lucru şi le-am solicitat retragerea acestor măşti în regim de urgenta, pentru a putea fi înlocuite cu alte măşti conforme. În acelaşi timp, am solicitat importatorului înlocuirea acestora cu măşti conforme, ca urmare a acestei alerte. Spitalele la care au ajuns aceste măşti ne-au confirmat că au retras acest produs. În momentul în care a fost primita informarea privind calitatea acestui produs am stopat distribuţia lor. Nu a fost pus în pericol niciun cadru sanitar sau pacient, iar măştile respective au fost deja înlocuite în proporţie de 98%, ultimile bucăţi aflandu-se depozitate la unele spitale de unde urmează să fie ridicate şi înlocuite de către CN Unifarm SA”, arată compania în comunicat.