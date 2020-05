Coadă interminabilă la intrarea Tribunalul Bucureşti. Avocat: „Nu am de gând să îmi fac meseria în aceste condiţii”

„Ditamai coadă azi la TMB. De mâine, probabil va ajunge până la Unirea Shopping Center, că doar a organizat Doamna Prezident situaţia. După cum am spus şi ieri, eu nu am de gând să-mi fac meseria în aceste condiţii.

Nu am de gând ca, după peste 2 luni de stat în grotă, să iau în bot, frontal, astfel de «organizări». Nu mi-e de moarte, ci de zăcut. N-am timp şi pentru aşa ceva.

Nu am de gând nici să umblu pe la instanţe cu termometrul (…) şi masca pe ochi, făcându-mi cruce cu limba-n gură ca să trec testul de temperatură de la intrare. Care temperatura îmi creşte, din oficiu, numa’ când mă gândesc că m-aş putea supune unei asemenea umilinţe.

Dar să nu ne pierdem în detalii, aşa că reiterez:

Până când situaţia nu va fi organizată în mod acceptabil, nu zic rezonabil, avocaţii ar trebui să stea acasă;

S-au amânat pe bandă rulantă dosare pentru motive para-legale, cum ar fi protestele pentru lovele, deci cu atât mai mult se vor amână pentru motive ceva mai legale, precum protestul pentru respectatea dreptului la sănătate, viaţă, demnitate etc al justiţiabilului, în general, şi al avocatului, în special”, scrie avocata pe Facebook.

Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat, prin Hotărârea nr. 734, măsuri privind desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare în instanţele judecătoreşti începând cu data de 15 mai 2020. Proiectul a fost votat cu 8 voturi „pentru” şi 2 „împotrivă”.

Membrii CSM au discutat în Plen, pe de-o parte, despre nevoia de a avea un cadru normativ care să asigure protecţia magistraţilor şi a justiţiabililor în contextul pandemiei de coronavirus, iar pe de altă parte să garanteze drepturi fundamentale precul liberal acces la Justiţie.

Cozile din instanţe, intuite de un judecător

Una dintre chestiuni, de ordin tehnic, este dacă hotărârea care urmează să fie data de CSM are caracter obligatoriu sau dacă are valoare de recomandare pentru conducătorii instanţelor.

O altă problemă, de ordin practic, priveşte modalitatea efectivă de a asigura accesul publicului în sălile de judecată. Chiar dacă Ministerul Justiţiei a asigurat echipamente de protecţie pentru magistraţi şi pentru personalul auxiliar din instanţe, aceste mijloace nu sunt distribuite şi justiţiabililor sau avocaţilor.

Judecătoarea Gabriela Baltag a spus că proiectul de hotărâre conţine prevederi care pot aduce limitări sau care nu au niciun fel de justificare sau care pot ridica serioase semne de întrebare.

„Şi m-am gândit: de vreme ce în instanţele noastre nu am accepat să găsim soluţii de cumpărare, de achiziţionare să spunem, de recomandare a se achiziţiona mijloace de măsurare a temperaturii mă întreb cum şi care va fi responsabilitatea persoanei menţionată la art.5 alin. 2 din cadrul detaşamentului de pază cu depistarea sau sesizarea simptomelor de infectare cu SARS-CoV-2? Îl priveşte pe cetăţean, vede dacă strănută, dacă are ochii roşii? Are pregătinea necesară? Ne-am gândit că poate ar fi trebuit să fie un protocol, o persoană responsabilă, calificată. Cum putem să împiedicăm un eventual sau un posibil abuz? Pentru că se poate întâmpla ca unii cetăţeni care nu au nimic să nu fie lăsaţi – şi vorbesc de cetăţeni, nu mai spun de avocaţi sau de consilieri juridici – (n.r. – să intre în instanţă). Cum vom gestiona această situaţie care poate duce la consecinţe foarte mari? Cum vom face acest lucru? Nu avem criterii, nu avem absolut nimic care să ne aducă garanţii corespunzătoare”, a declarat judecătoarea.