Cinci producători străini se bat să furnizeze maşini de teren către MApN. Ce modele propun producătorii FOTO

Programul „Autoturisme de teren blindate şi neblindate de tip usor – 4×4” (ATBNTU 4X4) se numără, alături de cele pentru avioane multirol, sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare, elicoptere sau corvete, printre programele de investiţii esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale României. Surse militare spun că se vor achiziţiona câteva mii de vehicule de acest tip.

Contractul este unul de calibru aşa că şi cursa pentru câştigarea lui se anunţă a fi una acerbă. În joc vor intra cel puţin cinci producători. Este vorba de americanii de la Oshkosh, General Dynamics, AM General, dar şi de francezii de la Arquus şi Thales.

Oshkosh propune modelul JLTV care a fost şi fost achiziţionat deja de Forţele pentru Operaţii Speciale (FOS). Mai exact au fost cumpărate 130 de blindate Oshkosh JLTV în valoare de 227 milioane lei. De altfel, modelul a fost ales şi de Pentagon să înlocuiască celebrul Humvee din dotarea US Army, US Marine Corps, US Air Force şi US Navy şi a fost produs deja în peste 18.000 de exemplare.

FOTO Oshkosh

Oshkosh JLTV este propulsat de un motor diesel de 340 de cai-putere cuplat la o transmisie automată cu şase viteze. Un vehicul blindat Oshkosh JLTV costă între 230.000 şi 270.000 de dolari şi poate ajunge la 433.539 de dolari, cu tot cu echipamentul militar care poate include chiar şi rachete ghidate anti-tanc.

General Dynamics vrea integrarea producţiei în România

Apoi, General Dynamics propune modelul EAGLE, care este deja în dotare militarilor din Danemarca, Elveţia, Germania sau Olanda. EAGLE este propulsat de un motor diesel CUMMINS cuplat la o transmisie automată Allison. În funţie de echipare,

FOTO General Dynamics

EAGLE poate ajunge la un preţ maxim de 812.055 de dolari americani. EAGLE e disponibil în configuraţie 4x4 sau 6x6 şi poate fi utilizat în diferite tipuri de misiuni, precum recunoaştere, patrulare, operaţiuni ale forţelor speciale etc.

Ca şi în cazul Piranha V, General Dynamics oferă şi producţie locală cu integrare în România.

FOTO AM General

Pe de altă parte, americanii de la AM General vin cu modelul NXT 360 Humvee. Producătorul susţine că modelul poate fi configurat pentru a transporta 2, 4 sau 6 pasageri şi că oferă agilitate şi stabilitate pe orice tip de teren accidentat, în orice condiţii meteorologice. AM General mai susţine că NXT 360 Humvee are un cost de întreţinere foarte redus pentru că are un şasiu bazat pe configuraţia vechiului Humvee.

Oferta franceză

La rândul lor, francezii de la Arquus (firmă cunoscută anterior ca Panhard, ACMAT şi Renault Trucks Defense) vin cu modelul Sherpa Light, care face parte din familia blindatelor uşoare, 4x4, dezvoltate de Renault Trucks Defense. Maşina este concepută pentru misiuni tactice, precum cele de cercetare, patrulare, escortă convoi sau transmisiuni.

FOTO Arquus

Are o lungime de aproape 6 metri, o lăţime de 2,2 metri şi o înălţime de 2,1 metri şi poate transporta până la cinci militari. Ca armament, maşina poate fi dotată cu mitralieră de 12,7 mm, aruncător de grenade de 40 mm sau lansator de rachete antitanc. Sherpa Light se află în dotarea FOS franceze care execută în prezent misiuni antiteroriste în Africa.

În fine, în competiţie vor intra şi francezii de la Thales cu modelul Hawkei, care mai este folosit şi de militarii australieni. Hawkei poate executa misiuni de comandă şi control, război electronic, legătură, supraveghere şi recunoaştere şi are un preţ unitar care poate atinge 886.000 de dolari. Modelul este dotat cu motor diesel Steyr cuplat la o cutie automată şi poate fi dotat cu diverse sisteme de armament începând cu o mitralieră de 12,7 mm.