Bomba cu ceas din Justiţie. Cum a ajuns magistratura o haltă spre pensii mari

Criza de personal din sistemul judiciar riscă să se acutizeze alarmant, în contextul în care de mai multe săptămâni plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu a reuşit să aprobe concursul de admitere la Insitutul Naţional al Magistraturii. Această amânare, ce vine pe fondul unei diviziuni interne între membrii CSM cu privire la validarea Adinei Florea la conducerea Secţiei Speciale, vine într-un context în care modificările recente ale Legilor justiţiei, dublarea de la 2 la 4 ani a duratei cursurilor de la INM şi posibilitatea pensionării anticipate a magistraţilor, riscă să acutizeze criza de personal deja existentă la nivelul sistemului judiciar.

„Prin mărirea de la doi la patru ani a duratei cursurilor de la INM în mod clar vor fi afectate imediat instanţele de la primul nivel, judecătoriile unde îşi încep cariera tinerii absolvenţi. Aceştia sunt oamenii cei mai tineri şi cei mai dinamici din sistem. Va fi o lipsă acută a acestor oameni. Apoi, dacă posibilitatea de pensionare după doar 20 de ani de vechime intră în vigoare, pentru că nici acest lucru nu-l ştim, cele mai afectate vor fi marile instanţe, Curtea Supremă, curţile de apel, acolo unde sunt oamenii cu experienţă. Fostul ministru al Justiţiei anunţase posibilitatea unei noi prelungiri a amânării pensionării magistraţilor, însă până acum problema nu a fost readusă în discuţie, iar în actuala degringoladă politică nici nu cred că se va lua în calcul”, a explicat pentru „Adevărul” un magistrat cu experienţă.

Unii merg în magistratură doar pentru pensie

Judecătoarea CSM Andrea Chiş susţine că această criză de personal din sistem este acutizată şi de prevederile care le permit foştilor magistraţi care şi-au dat demisia să revină în funcţie. În opinia acesteia, cazurile recente arată că mulţi foşti judecători revin în funcţii doar pentru a beneficia de posibilitatea unei pensionări anticipate. „Problema resurselor umane este una din marile probleme ale sistemului. Şi aşa avem multe pensionări, iar momentan nu ştim dacă prevederea cu pensionarea anticipată va intra în vigoare. Oricum, nu e o soluţie să reprimim foşti judecători sau procurori plecaţi neimputabil (prin demisie) cum am făcut anul acesta în baza unui text introdus în legea statutului. Anul acesta am votat împotriva multora, pentru că consider că aceştia vin doar să se pensioneze nu să ajute sistemul. Unii au făcut cereri să fie reprimiţi la Tribunalul Ilfov, deci nu vin toţi să ajute instanţe în nevoie. Cam asta au făcut legile. Pleacă cei cu 25 de ani vechime, e greu să îi înlocuim şi nici nu prea putem cu colegi plecaţi şi deveniţi între timp avocaţi, notari, politicieni etc., din care unii doar pentru o pensie de magistrat”, a precizat judecătoarea.

Reamintim, că pe 15 mai, CSM a validat 12 propuneri de numire în funcţia de judecător, fără concurs. Printre aceştia se numărau şi avocaţii Victor Achimescu în vârstă de 62 de ani, fost deputat PSD, sau Claudia Silinescu, achitată în dosarul judecătoarei Gabriela Bîrsan.

Toate după ce, în februarie 2019, ministrul de atunci Tudorel Toader prin OUG 7/2019 anunţa că din ianuarie 2020, în ciuda criticilor Comisiei de la Veneţia, magistraţilor li se va permite să se pensioneze anticipat chiar dacă au un singur an vechime. Chiar dacă în Raportul privind Starea Justiţiei din România, publicat în mai 2019 de către CSM, judecătorii susţin că, după frecvenţa mare a modificărilor legislative, numărul insuficient de posturi de judecător şi personal auxiliar reprezintă principalele probleme ale sistemului. De exemplu, Parchetul General sublinia faptul că, în cazul introducerii posibilităţii pensionării anticipate, din cei 2514 procurori din sistem, cca 750 s-ar putea pensiona anticipat. Deficitul de personal ar urca astfel la 40%.

4362 de judecători şi 2514 procurori operează în sistemul judiciar, cu 13% mai puţin decât posturile din fişă

Asociaţiile magistraţilor au cerut CSM aprobarea consursului la INM

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Iniţiativa pentru Justiţie au solicitat duminică CSM-ului „să supună imediat ordinii de zi aprobarea concursului de admitere la INM”, avertizând că amânarea nejustificată a organizării concursului poate conduce doar la accentuarea deficienţelor sistemice cu care justiţia se confruntă, mergând până la blocarea activităţii instanţelor şi parchetelor. Judecătoarea Andrea Chiş susţine că în această perioadă se puteau convoca şedinţe ale Plenului pentru a fi rezolvată problema de la INM. „Situaţia de la INM se rezolvă prin convocarea unui plen de către Preşedinte sau de o majoritate. A mai fost un Plen în vară pe problema pensiilor. Atunci nu s-a pus pe ordinea de zi. Au fost şi alte dăţi când se putea convoca acest plen.”, a precizat aceasta.

La rândul lui, judecătorul Cristi Danileţ atrage atenţia că acum CSM este în cea mai grava criza din 2004 încoace. „Din cauza intereselor diferite ale unor membri, Plenul nu se mai poate reuni de câteva luni pentru a lua decizii pentru sistemul judiciar. Noi, cei din teritoriu, pur şi simplu nu vedem ca CSM ar exista. Un concurs care trebuia terminat acum câteva luni nu a fost validat, iar un altul pentru INM care trebuia anunţat în iulie nici până acum nu este pe ordinea de zi. Or, este evident că atâta timp cât CSM se ocupa de recrutat miniştri, el nu se mai poate ocupa de recrutat magistraţi”, subliniază magistratul.

