Bogdan Licu, despre declinarea dosarului 10 august: Nu am fost consultat înainte de decizie, ştiu ce ştiţi şi dvs

Procurorul general interimar a mai spus că au fost motive obiective, dar şi motive subiective care explică stagnarea cercetărilor.

„Eu mi-aş fi dorit să fie un ritm mai alert”, a mai declarat Licu.





Parchetul militar a anunţat, luni, a declinat la DIICOT dosarul 10 August pe motiv că ar fi fapte ce ţin de securitatea naţională.







"Nu am văzut ordonanţa de declinare, dar am fost informat de către colegi că Secţia parchetelor militare şi-a declinat către DIICOT competenţa pe dosarul 10 August, deşi noi săptămâna trecută am cerut acest dosar doar pentru studiu, să vedem dacă există elemente de conexitate între dosarul de la Secţia parchetelor militare şi cel de la DIICOT. Noi nu am cerut declinare de competenţă, dar dacă dânşii aşa cu considerat, să ni-l dea de tot, nu am ce să comentez", a declarat şeful DIICOT, Felix Bănilă.







La DIICOT există o plângere depusă de Jandarmerie în cazul mitingului din 10 august, sesizarea vizând infracţiuni împotriva ordinii constituţionale. Pe de altă parte, în data de 3 mai 2019, procurorii din cadrul Secţiei parchetelor militare au dispus extinderea urmăririi penale in rem în dosarul „10 August” cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă. În fapt s-a constatat, potrivit procurorilor, că „mai multe acţiuni sunt suspectate a se circumscrie unor acte menite să determine şi să justifice necesitatea unei acţiuni de restabilire a ordinii publice şi să ajute la crearea aparenţei unei acţiuni legale de intervenţie în forţă a unităţilor de jandarmi pentru evacuarea protestatarilor aflaţi în Piaţa Victoriei din mun. Bucureşti, cu consecinţa vătămării drepturilor legitime ale majorităţii protestatarilor privind libertatea de exprimare şi libertatea de întrunire prevăzute de Constituţia României, Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice şi Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi cu consecinţa exercitării unor acte de violenţă nejustificate de situaţia operativă şi de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente - acte îndreptate inclusiv împotriva copiilor, altfel decât în mod gradual şi fără a înceta după realizarea scopului misiunii, producându-se astfel vătămarea unui număr mare de participanţi la protest”. Şefii din Jandarmerie au fost puşi sub acuzare în acest dosar pe 21 septembrie 2018, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals. Alături de şefii din Jandarmerie a fost pus sub acuzare, la acel moment, şi secretarul de stat în MAI Dan Mihai Chirică. Procurorii de la Parchetul General au înregistrat sute plângeri penale din partea unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protest. În paralel, a fost deschis un dosar penal şi pentru ultraj, după ce mai mulţi jandarmi au fost răniţi de către protestatarii violenţi.

„Nu am fost consultat înainte de decizie, ştiu ce ştiţi si dvs. S-au constituti două dosare, unul la DIICOT, unul la Secţia Parchetelor Militare. O să fac o confruntare să lămuresc ce s-a întâmplat, că acum aruncă unii pe alţii. Sper să fie pozitive consecintele. Au cam stagnat cercetările. Sper ca odata cu clarificarea competentei, lucrurile sa mearga intr-un ritm accelerat. Cel mai grav lucru pe care il poate face un procuror e sa tina dosarele nelucrate”, a declarat Bogdan Licu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: