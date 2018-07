Consilierii doamnei prim-ministru au întors pe dos cifrele până au arătat doar ce vrea să audă domnul Dragnea. De exemplu ”creşterea pensiilor”. Se laudă doamna premier cu +10%, o creştere a punctului de pensie. De la 1 iulie! Adică abia acum ar ajunge suta de lei la pensionarii care de jumătate de an merg la piaţă şi scot mai mulţi bani pentru produse, care plătesc de câteva luni de zile gazele şi energia electrică scumpite etc. Practic pe graficul frumos al doamnei Dăncilă cu ştampila guvernului ar fi trebuit să scrie -1,9%, că fix asta este diferenţa dintre măriri şi scumpiri de la finalul lui 2017 până în luna iulie 2018. Guvernul social democrat de cumetrie penală a scăzut, în realitate, puterea de cumpărare a pensionarului. Şi nu întrebaţi ”dar cum ajunge informaţia asta la pensionarii care îi votează”, că ei ştiu mai bine cât, ce şi cu câţi bani cumpără de mâncare şi medicamentele pentru o lună. Pensia reală a scăzut, asta este realitatea coafată fără coc – mă scuzaţi – de doamna premier.

Când am văzut ”-10% reducerea accizelor la motorină” m-am uitat din reflex pe ultimul bon de la benzinărie. Poate am lipsit din ţară, poate mi-a scăpat ceva? Mă uit mai bine pe graficul guvernamental şi văd adăugirea ”pentru transportatori”. Pentru că de fapt pentru toată populaţia scăderea este o creştere cu 23% a preţului la pompă. De când e PSD la putere preţul combustibilului a crescut cu un sfert faţă de ianuarie 2017. Şi, totuşi, prin ochelarii doamnei Dăncilă viaţa e roz şi preţul mic, poate nici nu era în localitate când s-a scumpit.

Ascult mai departe să văd până unde poate merge premierul numărul 3 de la PSD cu bilanţul paralel. Paralel cu realitatea. Văd, alături de tot poporul plimbat pe la ghişee, cuvinte magice: ”Debirocratizare, declaraţii fiscale mai puţine! Modalitate de plată: totul online”. Când priveşti mai de aproape vezi mic, cu text subţirel, scris ”din 2019”. În traducere ministrul Finanţelor sau consilierii şi-au bătut joc de premier punând-o să se laude în bilanţul de şase luni cu ceva ce se va întâmpla prin 2019! Sigur, dacă va mai fi atunci la Palatul Victoria. Tipul acesta de realizare este tipic PSD-ist. Am făcut ceva ce vom face mai încolo. Am realizat de anul viitor. Am mărit mâine pensiile şi salariile. Sau, mai grav, am mărit până s-au micşorat dar nu e vina noastră.

Bilanţul continuă, până la plictiseală, cu plusuri pe toate liniile, cu succese notabile şi alte realizări false. Scamatoria cu salariile mărite sare în ochi, creşterea mare din document este pe salariul brut, adică cel care contează puţin pentru că e doar pe hârtie. Sunt lăudate plăţile la timp către fermieri, plăţi care vin de la Uniunea Europeană. Practic, în bilanţ Guvernul României laudă UE că dă banii pentru subvenţii la timp. Ce nu scrie acolo este cum tot Ministerul Agriculturii al domnului Daea a scăpat de sub control pesta porcină africană şi acum sunt omorâte animalele cu miile, se închid afaceri de procesare a cărnii în 9 judeţe şi vom ajunge să importăm carne de porc din imbecilitatea şi inacţiunea unui ministru scăpat prin porumb şi irigat în direct.

Cu o faţă tristă, asuprită de ”criticii guvernului”, doamna Dăncilă încearcă să dea o copită cu tocul Guvernului tehnocrat. Spune o gogomănie din foile prezentate de consilieri, cu un grafic din care ar reieşi că guvernul Dăncilă a absorbit 6,8 miliarde lei fonduri europene în timp ce în 2016 absorbţia ar fi fost de 0,68 de miliarde. Realitatea, chiar în statisticile Ministerului de Finanţe, arată diferit: 11,75 de miliarde de lei absorbţia fondurilor europene în 2016. Până aici a fost minciună, de-aici înainte este patologie.