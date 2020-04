Berbeceanu: Vom fi intransigenţi cu derbedeii. Cred că la violenţă trebuie răspuns cu violenţă! Proporţional

”Nu am să vă spun nici cu căt la sută au scăzut infracţiunile sesizate, nici câte amenzi au dat Poliţia şi Jandarmeria şi nici că se acţionează în sistem integrat. Pentru că nu vă interesează. Am să vă spun însă, simplu, că vom fi intransigenţi cu derbedeii, cu cei care sfidând legea ne sfidează pe noi toţi. Am să vă spun, simplu, că poliţiştii şi jandarmii sunt hotărăţi şi determinaţi să vă protejeze, pe voi cei multi, impunând respectarea legii şi atunci când huliganii încearcă să provoace dezordine şi haos. Am să vă asigur că forţele de ordine, alea prost echipate, cu logistică necorespunzătoare şi fără suficiente materiale de protecţie, nu vor face un pas înapoi în a-şi face datoria”, a scris, luni, pe Facebook, Traian Berbeceanu.

Acesta are un mesaj şi pentru ”vitejii” care din spatele tastaturii jignesc forţele de ordine, dar şi pentru ”specialiştii” care care dau sfaturi pentru intervenţii.

”Iar «vitejilor» care din spatele tastaturii jignesc în mod ticălos, şi «specialiştilor» care ne fac reproşuri şi ne dau sfaturi cu privire la modul de intervenţie în ceea ce priveşte conflictele din Hunedoara, Săcele sau Bucureşti, le spun că tot poliţiştii şi jandarmii au fost cei care, de îndată, au restabilit ordinea publică. Cu fermitate şi profesionalism i-au reţinut pe derbedei, chiar dacă în sensul ăsta nu au apărut filmuleţe pe net. Şi da, cred că la violenţă trebuie răspuns cu violenţă! Proporţional”, a mai scris Berbeceanu.â

Incidente violente în care au fost implicate mai multe persoane s-au produs, de Peşti, în Hunedoara, Săcele şi Bucureşti, poliţiştii şi jandarmii intervenind pentru aplanarea acestora.

În urma incidentului din municipiul Hunedoara au fost arestate patru persoane, în urma celui de la Săcele au fost reţinute 8 persoane, iar la Bucureti au fost reţinute 9 persoane, cercetarea continuând.