Băiatul lui Liviu Dragnea şi-a făcut cadou cel mai puternic BMW de pe piaţă

Potrivit publicaţiei Newsweek, la începutul lunii trecute, Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, şi-a achiziţionat în leasing un BMW M760Li. Cu un preţ ce se apropie de 200.000 de euro, modelul este considerat a fi unul dintre cele mai puternice modele din Seria 7 a producătorului german.

În ceea ce priveşte caracteristicile acestui automobil, publicaţia Auto Bild notează că maşina atinge 100 km/h în doar 3,7 secunde, are un motor V12 de 6,6 litri, este dotată cu un sistem ce recunoaşte comezile prin gesturi prin tabloul său de comandă iar, printre dotările opţionale se numără şi un sistem Night Vision cu recunoaşterea pietonilor şi sistem de camere video 360.

Pe piaţa din România, un BMW Seria 7 în varianta M760Li are un preţ de listă de 178.976 euro cu TVA inclus. „Limuzina bavareză are un motor V12 biturbo de 6.592 de centimetri cubi, care dezvoltă 610 CP la 5.500 rpm şi 800 Nm de la 1.550 rpm. Maşina are o lungime de 5.23 metri şi o masă de 2.070 kilograme, dar asta nu o opreşte să accelereze de la 0 la 100 km/h în 3.7 secunde şi să atingă o viteză maximă limitată electronic la 250 km/h”, notează jurnaliştii de la AutoBild.

„Fantastic de rapid. Şi este genul acela de viteză periculoasă – unde eşti atât de bine învelit în pielea moale a scaunelor şi izolat de vânt, de drum şi de zgomotul motorului că pur şi simplu nu ai conceptul vitezei cu care te deplasezi. Apeşi pedala acceleraţiei până la capăt. Şi până cînd îţi spui „hmm, asta a fost plăcut, ar fi bine să mă opresc să nu depăşesc limita de viteză”, eşti deja la un milion de km/h. Atât de silenţioas, rafinat şi stabil este motorul V12 că, uşurinţa şi serenitatea cu care se conduce un M760 la viteze monumentale este chiar terifiantă”, descriu şi jurnaliştii de la TopGear sentimentul de a conduce această limuzină.





Se pare că băiatul lui Liviu Dragnea are o pasiune specială pentru această marcă de automobile. După vacanţa de 1 Mai, liderul PSD s-a fotografiat la volanul unei maşini de lux care nu aparea în declaraţia sa de avere. Este vorba despre o maşină scumpă de aproximativ 130 de mii de euro, cumpărată în 2016 de Valentin. Liviu Dragnea a povestit că a cerut-o cu împrumut pentru a merge pe litoral, cu Irina, iubita sa, iar ulterior a aflat de la jurnalişti că maşina pe care a condus-o are Inspecţia Tehnică Periodică expirată.





Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ştefan Dragnea, se însoară, pe 26 august, cu Gina Alexandra Tătulescu, fostă participantă la Miss Universe România, şi care e fiica preotului Dionis Tătulescu. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a invitat la nunta fiului său, care va avea loc duminică, sute de politicieni. Potrivit mai multor surse G4Media.ro, la petrecerea de la Palatul Snagov au fost chemaţi, în bloc, toţi parlamentarii şi europarlamentarii PSD (peste 200), toţi miniştrii guvernului Dăncilă (28), toţi preşedinţii social-democraţi de Consilii Judeţene (31), toţi liderii de organizaţii judeţene (47) precum şi primarii de municipii reşedinţă de judeţ ai PSD (20). În total, peste 350 de persoane numai din partidul condus de Dragnea, la care se adaugă politicienii din alte formaţiuni, invitaţi personal.







Protestatarii din Piaţa Victoriei s-au autoinvitat la cununia religioasă şi au organizat chiar un eveniment pe Facebook, acolo unde şi-au anunţat deja prezenţa mii de persoane.

"Mergem la nunta lui Dragnea Jr. să-i urăm "La multi ani!"- cu executare, atât lui, cât şi lui "Daddy" Liviu Dragnea! Ne întâlnim cu toţii la ora 17:30, la Biserica Sfântul Elefterie. După cununia religioasă, stabilim dacă mergem şi la Snagov, unde are loc nunta la care vor participa toţi greii din PSD si ALDE" - este anunţul care descrie evenimentul.