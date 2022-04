Armata ucraineană învaţă să utilizeze dronele kamikaze Switchblade

„Un număr foarte mic de ucraineni... se aflau deja aici, în Statele Unite, urmând o anumită instruire militară profesională. Am profitat de această ocazie pentru a-i trage deoparte pentru câteva zile şi a le oferi o pregătire, în special pe drone Switchblade. Grupul se va întoarce în Ucraina relativ curând”, a declarat un oficialul de rang înalt din domeniul apărării, care a cerut să rămână anonim.







Statele Unite au trimis 100 de drone switchblade armatei ucrainene. Dronele Switchbalde sunt mici şi portabile, fiind numite şi drone kamikaze, care poartă focoase şi detonează la impact. Ele sunt furnizate de producătorul AeroVironment în două variante. Switchblade 300 poate lovi ţinte aflate într-o rază de acţiune de aproximativ 10 km şi are o autonomie de zbor de 15 minute. Switchblade 600 are o rază de acţiune de aproximativ 40 km sau o durată de zbor de 40 de minute. Switchblade 300, care cântăreşte doar 2,5 kilograme şi poate încăpea într-un rucsac, poartă o mică încărcătură explozivă cu care se pot lovi vehicule militare neblindate, lansatoare de mortiere, tranşee etc. Varinta mai mare, Switchblade 600, la care numai racheta are o greutate de 15 kilograme, poartă o încărcătură explozivă care o face ideală pentru a fi folosită împotriva vehiculelor militare blindate, cum ar fi tancuri şi transportoare blindate. Switchblade 300 costă 70.200 dolari, iar variata mai mare nu are un preţ comunicat.

Dronele Switchblade dispun de o cameră de înaltă rezoluţie, iar imaginile surprinse, precum şi informaţiile GPS obţinute îl ajută pe operator să le ghideze către ţinta aleasă. De asemenea, dronele pot primi, atât timp cât sunt în aer, informaţii de la alte drone, permiţându-le să găsească şi să urmărească mai uşor ţintele selectate.