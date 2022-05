Armata face angajări masive. Se caută militari profesionişti, dar şi rezervişti voluntari

Ministerul Apărării Naţionale face angajări pentru Armata României. Astfel, toţi cei care îşi doresc o carieră militară, de soldat sau gradat profesionist, se pot înscrie în campania de recrutare şi selecţie, termenul-limită pentru depunerea dosarelor fiind 17 iunie 2022. MApN a anunţat câte posturi sunt disponibile, care sunt criteriile şi condiţiile de recrutare, probele de selecţie, dar şi salariul după angajare.

Din 1.049 de locuri libere, cele mai multe sunt în Constanţa (200) şi în Bucureşti (193), dar restul sunt disponibile în judeţe ca Alba - 20, Argeş - 15, Bacău - 50, Braşov - 24, Buzău - 16, Brăila - 6, Bistriţa-Năsăud - 2, Călăraşi - 12, Cluj - 23, Covasna - 15, Dâmboviţa - 16, Dolj - 45, Giurgiu - 15, Galaţi -7, Hunedoara - 17, Harghita - 6, Ilfov - 98, Iaşi - 13, Ialomiţa - 9, Maramureş - 34, Mureş - 19, Neamţ - 5, Olt - 10, Prahova - 11, Sibiu - 23, Satu Mare - 1, Suceava - 2, Timiş - 10, Tulcea - 74, Vrancea - 31, Vâlcea - 1 şi Vaslui - 26. Trebuie precizat că cei care candidează pentru aceste posturi trebuie să aibă domiciliul stabil în respectivele unităţi teritoriale, nefiind admişi cei cu vize de flotant.

Condiţii şi criterii de recrutare în Armata Română în 2022

Candidaţii trebuie să aibă cetăţenie română, domiciliul stabil în România şi să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire. În plus, în general, cei care vor un post în MApN trebuie să fi absolvit minimum 10 clase, dar pentru cei care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma „aviaţie”, specialitatea militară „însoţitor de bord - paramedic” este obligatorie absolvirea învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ.

Ce trebuie să faci ca să devii soldat sau gradat profesionist

Într-un prim pas, candidaţii trebuie să se înscrie până la 17 mai la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar din judeţul/sectorul de domiciliu, pentru a obţine informaţii privind oferta educaţională, condiţiile de recrutare, selecţie şi repartizare, precum şi pentru a beneficia de consiliere şi îndrumare din partea personalului recrutor; pentru aceasta, fie depun formularul de înscriere (fişa de contact) la sediul biroului informare-recrutare, fie transmit formularul prin e-mail sau prin poştă cu notă de inventar şi confirmare de primire, pe adresa biroului informare-recrutare.

Apoi, candidaţii trebuie să se informeze pe site-urile şi paginile oficiale de recrutare şi ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ militar, despre probele de selecţie şi concursul de admitere şi să se pregătească pentru susţinerea acestora. Candidaţii înscrişi vor fi planificaţi pentru evaluarea psihologică, evaluarea pregătirii fizice şi interviul de evaluare finală (23.05 - 24.06.2022), iar ulterior, pentru examinarea medicală (6.06 - 1.07.2022).

Cum se fac repartizările

Candidaţii nu susţin examene scrise, însă sunt ierarhizaţi pe baza punctajului obţinut în funcţie de rezultatele înregistrate la probele de selecţie, de nivelul studiilor absolvite şi de media de la bacalaureat, dar şi de distanţa la care au domiciliul faţă de unitatea militară pentru care optează. Oricum, repartizarea pe posturi se face computerizat, la nivel naţional, în funcţie de punctajul obţinut şi de opţiunile exprimate de candidat. Primul candidat clasat, dintre cei care au ales un anumit post, va fi repartizat în funcţia dorită, iar dacă sunt mai multe funcţii identice, acestea vor fi ocupate de următorii clasaţi. Cei admişi vor urma o perioadă de instruire specifică de aproximativ cinci luni, iar la final vor semna un contract cu Ministerul Apărării Naţionale.

Ce înseamnă să fii soldat profesionist

Soldaţii şi gradaţii profesionişti (pe scurt, SGP) constituie cel mai numeros corp de personal militar din armată, fiind destinat îndeplinirii funcţiilor de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, post de luptă sau grupă. Gradaţii profesionişti pot îndeplini şi funcţii de comandă la nivelul acestor microstructuri. Alături de ceilalţi militari, SGP au misiunea păstrării integrităţii şi suveranităţii statului, a apărării cetăţenilor ţării. Ei sunt primii chemaţi să intervină şi în orice situaţie care afectează desfăşurarea normală a vieţii (calamităţi, dezastre etc.). SGP participă nemijlocit la procesul de instrucţie individuală şi colectivă din cadrul unităţilor militare, asigură exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi armamentului din dotare şi execută paza şi apărarea obiectivelor militare. Gradele acordate SGP sunt soldat, fruntaş sau caporal.

Salariul unui astfel de militar profesionist pleacă de la 2.500 de lei, la care se adaugă unele sporuri precum norma de hrană, beneficiile fiind de aproximativ 3.000 de lei. Pentru unele funcţii, în funcţie de arma aleasă, salariul poate depăşi chiar şi 4.500 de lei. Oricum, în orice post, solda va creşte cu 3 procente la fiecare trei ani.

S-a dat startul unei noi campanii de recrutare a rezerviştilor voluntari

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) organizează o nouă campanie de recrutare pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României, potrivit unui comunicat al ministerului. Armata are disponibile 871 de locuri pentru ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi. Persoanele interesate pot depune dosarele în perioada 16 mai - 10 iunie la centrul militar zonal, judeţean sau de sector.

Pentru înscriere, aplicanţii trebuie să completeze o cerere de înscriere şi să aibă următoarele documente: actul de identitate, în original şi în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie; permisul de conducere valabil, eliberat de autorităţile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi în copie, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Este o cerere din ce în ce mai mare pentru zona militară

Recent, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, spunea că au fost deja optimizate veniturile celor care se înscriu la această categorie, dar că trebuie mult îmbunătăţit sistemul de salarizare în Armată, dând ca exemplu modul în care este acum plătit un militar profesionist.

„Am avut, pentru zona de rezervişti voluntari, 440 de locuri rămase de anul trecut şi am făcut o campanie în ianuarie-februarie de înscrieri, am avut 1.400 de dosare, deci asta înseamnă că este o cerere din ce în ce mai mare pentru zona militară, sigur că trebuie să mai îmbunătăţim şi noi condiţiile de salarizare, dar le-am îmbunătăţit şi cred că asta a fost un succes. Am văzut, de asemenea, am fost într-o mare unitate militară din teritoriu unde erau scoase la concurs vreo 20 de posturi şi aveau 80 de dosare depuse, asta îmi spune că există o tendinţă de creştere, sigur că va trebui să lucrăm un pic la sistemul de salarizare pentru că, lumea nu ştie, din nefericire modul în care sunt plătiţi militarii este unul sub nivelul misiunii pe care o au. Vă dau un singur exemplu: un militar profesionist are echivalarea în sistemul civil 0 bază, adică muncitor necalificat, nu este normal să se întâmple asta. Încercăm să schimbăm aceste lucruri refăcând sistemul de salarizare din Armată şi corelându-l cu adevărat cu sacrificiile care se cer unui militar. Am optimizat cele legate de voluntari, rezervist-voluntar, am optimizat veniturile pe care le primesc în perioada când nu se află în instrucţie sau cele din perioada de instrucţie, încercăm să ne adaptăm şi la nivelul de aspiraţie al populaţiei, pentru că acesta este un lucru esenţial pentru a putea aduce resursă umană de calitate”, a declarat ministrul Apărării.