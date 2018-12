Ambasadorul Danemarcei în România: La noi, orice indiciu de abuz în serviciu îţi termină cariera politică

"Nu cred că ar fi cazul vreodată în Danemarca (n.red- de amnistierea faptelor de corupţie). Am mai spus-o: avem legi în Danemarca, dar ce e mai important este că politicienilor danezi le e uneori mai frică de presă decât de procurori, când vine vorba de corupţie. Orice indiciu minuscul de abuz în serviciu înseamnă că ţi s-a terminat cariera politică, într-o ţară ca Danemarca. Iar aceasta este una dintre diferenţele pe care le-am sesizat aici. Sunt surprins, la cazurile pe care le aveţi, că presa nu este mai activă în a investiga unele dintre subiecte, atunci când vine vorba de corupţie în rândul politicienilor de rang înalt", a declarat Søren Jensen într-un interviu pentru Hotnews.

Ambasadorul danez la Bucureşti a ţinut să precizeze că sistemul de justiţie trebuie să fie în afara controlului politic şi că Uniunea Europeană nu îşi doreşte decât să ajute România să păstreze situaţia în parametri normali. Jensen a mai explicat şi că dacă există critică din exterior acestea nu sunt la adresa României sau a românilor, ci sunt destinate anumitor persoane.

"Trebuie să vă daţi seama, în primul rând, că Bruxelles-ul nu poate niciodată să vă fie inamic. Când te alături Uniunii Europene, te alături unui club care are reguli şi valori, trebuie să joci după aceleaşi reguli, iar instituţiile asta fac - se asigură că jucăm cu toţii după aceleaşi reguli. Sistemul de justiţie trebuie să fie independent, nu putem avea control politic asupra sa. Acesta este conflictul pe care îl avem cu alte ţări membre UE acum, din păcate, este ceva ce sperăm să nu avem şi cu România. Dar nu am face-o pentru că am fi un inamic al României, cu siguranţă nu al poporului Român. Am putea fi inamicii câtorva persoane care ar beneficia în urma schimbării regulilor, dar în niciun caz ai românilor", a explicat diplomatul.