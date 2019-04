Abandonat pe moment de CCR, Dragnea riscă o sentinţă definitivă luni. Borza, despre motivul real al amânării: CCR aşteaptă după Înalta Curte

Amânarea de joi: judecătorii pot oricând să vină cu o soluţie definitivă în acest caz

Decizie neaşteptată a CCR: sentinţa cu privire la completele specializate, aşteptată joi mai ales de Liviu Dragnea a fost amânată pentru o săptămână, adică până pe 19 aprilie. Pe liderul PSD îl ajuta o decizie înainte de 15 aprilie când are loc ultimul termen în procesul angajărilor fictive de la Direcţia pentru Protecţia Copilului Teleorman şi ar putea fi pronunţată şi o sentinţă.

De altfel, luni, Dragnea este aşteptat la Curtea Supremă să depună mărturie în acest dosar după ce la termenul precedent a obţinut o amânare pe motive medicale.

După pledoariile finale instanţa poate pronunţa o sentinţă definitivă, în condiţiile în care în faza de apel nu au apărut probe noi iar martorii şi-au menţinut declaraţiile anterioare. Pe fond, a fost condamnat la 3 ani şi jumătate de închisoare.

„Din momentul în care Curtea rămâne în pronunţare, judecătorii pot oricând să vină cu o soluţie definitivă în acest caz. Ei nu sunt nicidecum obligaţi să ţină cont de amânarea dictată de CCR. Procesul va merge mai departe”, a explicat Augustin Zegrean, fostul preşedinte al CCR.

De altfel, avocatul Toni Neacşu, care a apărat-o în procesul angajărilor fictive pe Bombonica Prodan, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, iar acum o reprezintă pe Olguţa Şefu, fost director executiv adjunct al Direcţiei pentru Protecţia Copilului Teleorman, a declarat pentru Hotnews că „s-ar putea justifica acordarea unui nou termen în instanţă pentru a se pronunţa Curtea Constituţională".

Sesizarea lui Iordache, lipsită de relevanţă juridică





La rândul lor, experţii în Drept susţin că sesizarea formulată de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, este lipsită de orice relevanţă juridică. „În primul rând, sesizarea e informă, a fost făcută de un om care nu are calitatea să o facă. În lege se spune clar cine are calitatea să o facă, şi în niciun caz un locţiitor căruia îi sunt delegate atribuţiile de conducere. Aceeaşi discuţie a fost şi în cazul Avocatului Poporului, căruia i se cerea sesizarea CCR, iar adjuncţii lui au explicat de ce nu pot să facă acest lucru. Oricum nu era nicio urgenţă aici, nu ardea casa în cazul unui articol de lege din 2003. Iar în ceea ce priveşte fondul sesizării, ea nu are nicio relevanţă juridică. Nu există o şcoală de specializare a judecătorilor în corupţie. A fost o prevedere care să justifice un spor salarial de 40%, altfel ea nu are nicio justificare. Cei de la secţia penală a Curţii Supreme au spus că toţi judecătorii sunt specializaţi, deci ce reclamă dl. Iordache este doar o diferenţă semantică”, a explicat Augustin Zegrean.