A vrut în service, dar a ajuns la maşina de cusut. Fostul primar Radu Mazăre, croitor la Penitenciarul Rahova

Mihai Mazăre, fratele fostului primar al Constanţei, a spus, la Antena 3, că acesta a fost repartizat de o comisie a penitenciarului să lucreze la atelierul de croitorie, deşi ar fi preferat atelierul auto.

"Am vorbit şi astăzi cu el, mi-a spus că a fost repartizat de comisia din penitenciar să lucreze la atelierul de croitorie al penitenciarului. (...) El poate ar fi avut o preferinţă pentru atelierul auto, dar nu înseamnă că la atelierul de croitorie nu e bine. O să vadă cum se adaptează şi dacă ar fi vreo problemă, poate face o solicitare să fie transferat la atelierul auto. Dar nu e decizia lui, e decizia conducerii penitenciarului", a afirmat fratele lui Radu Mazăre, citat de hotnews.ro

El a vorbit şi despre căsătoria fostului primar, care se va cununa cu iubita sa, Roxana Mihalache, comisia penitenciarului acceptând solicitarea în acest sens. Ceremonia ar urma să aibă loc în jurul datei de 10 iulie, iar la aceasta pot lua parte, potrivit regulamentului penitenciarului, cel mult 10 membri ai familiei.

Radu Mazăre îşi face pedeapsa cu închisoare în regim închis. După regimul de maximă siguranţă, acesta este al doilea ca duritate în sistemul penitenciar din România. Se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, iar cu cei 9 ani de detenţie primiţi, Radu Mazăre se încadrează perfect în acest interval. Fostul edil al Constanţei va fi cazat, la comun, iar având în vedere că a fost condamnat pentru un act de corupţie, va avea colegi de celulă liniştiţi, condamnaţi, la fel, pentru infracţiuni săvârşite fără violenţă. Programul zilnic este destul de incomod. Deşteptarea se dă la ora 5.00, iar apelul de seară se face la ora 19.00, imediat după servirea cinei de la ora 18.00. Totul sub paza gardienilor. Chiar şi în timpul plimbării, care trebuie să dureze cel puţin o oră, deţinuţii cu regim închis sunt atent supravegheaţi de lucrătorii din penitenciar.





Zece telefoane pe zi şi o vizită conjugală la trei luni





Conform legii, Mazăre are dreptul la 10 apeluri telefonice în fiecare zi, cu durata maximă cumulată de 60 de minute şi poate fi vizitat de cinci ori pe lună. În plus, la fiecare 30 de zile are dreptul să primească un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de cel mult 6 kg de fructe şi legume. Mai mult, el va putea cheltui 1.500 de lei (bani din salariu sau primiţi de la rude) în magazinul penitenciarului.





Conform regulamentelor din sistemul penitenciar, în momentul în care se va însura, Mazăre va avea dreptul la o vizită intimă specială, de 48 de ore. Apoi, până la sfârşitul pedepsei, fostul edil îşi va putea vedea soţia odată la trei luni, timp de trei ore. Acest drept se poate ridica în cazul în care provoacă incidente. În acelaşi timp, directorul penitenciarului poate oferi, ca recompensă, însă doar o singură dată pe lună, dreptul la o vizită intimă suplimentară.





În fine, cu trecerea anilor, dacă are un comporament adecvat, Radu Mazăre va avea dreptul să ceară trecerea la regim de detenţie semideschis, unde programul este mai relaxat.