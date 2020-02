12 oferte pentru proiectarea şi execuţia lotului 3 al centurii de nord a Capitalei. Câte zeci de milioane de euro vor costa cei aproape 9 kilometri de drum

Marţi, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire, iar obiectul contractului constă în proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia autostrăzii de centură Bucureşti - Sector Centura Nord - Lot 3: km 39+000-km 47+600, în lungime de 8,60 km.







Până la termenul limită de depunere au depus oferte Aktor Societate Tehnica Anonima (AKTOR S.A.), China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), asocierea Constructii Erbasu - Vahostav SK - Danube Total Grup – Concelex, FCC Construccion, IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret, asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Retter Projectmanagement, Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions (INTRAKAT), Mapa Insaat Ve Ticaret, asocierea Max Boegl Romania - IBB-HIB RomaniA - MAX BÖGL STIFTUNG & Co., Nurol Insaat ve Ticaret, Sinohydro Corporation Limited, asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade.





Comisia de evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

”Durata contractului este de 30 luni, din care 12 luni perioada de proiectare şi 18 luni perioada de execuţie. Garanţia lucrărilor este între 5 şi 10 ani, în funcţie de perioada ofertată în cadrul factorului de evaluare”, se arată în comunicat.