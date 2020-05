VIDEO Operaţiunea de salvare a unui pui de căprioară căzut într-un canal neacoperit din pădurea Corbeanca

Intervenţia a avut loc miercuri, 27 mai, în Ilfov şi a fost relatată de activiştii de la ARCA, o asociaţie pentru drepturile animalelor care s-a ocupat şi de oile de pe nava scufundată la Midia, şi de caii sălbatici de la Letea:

„Veni, video, salvus. Adică am venit, am făcut live video, am salvat.

Găsiţi filmarea live în care am intervenit pentru salvarea unui căprior tânăr căzut printr-o gură de canal rămasă neacoperită, la marginea pădurii Corbeanca.

Filmul evenimentelor e simplu:

1. Cei de la ISU Bucuresti-Ilfov - Detaşamentul Buftea ne-au sunat, conform protocolului pe care îl avem cu ei. Fuseseră anunţaţi de doi biciclişti aflaţi întâmplător în zonă de prezenţa animalului rănit, căzut în canal. Felicitări atât domnilor biciclişti, care au stat cu noi până la rezolvarea cazului, cât şi pompierilor care au fost nevoiţi să meargă câţiva kilometri pe jos, până la locul accidentului, pentru că maşina lor (prea grea) nu avea acces în zonă.

2. Pentru că am avut norocul şi să fie la doi paşi de noi, dar şi să avem o maşină suficient de dotată cât să mergem cu ea până la locul indicat, în 10 minute eram la faţa locului.

3. Am intrat în canal pentru a-i face un mic tranchilizant căpriorului speriat.

4. După scoaterea animalului din gaură, i-am găsit doar răni superficiale, cea mai însemnată fiind o zgârietură sub ochi, pe care i-am tratat-o pe loc şi rapid, cu multă grijă şi puţin unguent.

5. Cât timp noi îl mai bibileam să fim siguri că e ok, căpriorul a zis să ne asigure el însuşi, aşa că s-a ridicat pe toate patru picioarele şi a luat-o la sănătoasa. E drept ca i-am administrat si un antisedan. Garantăm că e sănătos şi sperăm că va trăi fericit. L-am şi zărit imediat după eliberare si l-am fotografiat pentru voi.

6. N-am plecat doar trei, câţi veniserăm, ci cu maşina plină, pentru că i-am dus înapoi la maşina lor şi pe domnii pompieri, cărora le mulţumim încă o dată pentru că sunt oameni adevăraţi si foarte sufletişti. Încă o dată, ne-a impresionat profund compasiunea lor si dorinţa de a ajuta.

Acum, ne întoarcem la oile noastre, la propriu. Pace şi iubire multă, oameni buni!“

