Val de ironii după ce Nicuşor Dan a anunţat că a obţinut autorizaţia pentru curăţarea statuilor: „Oraşul ăsta pute, vine iarna, şi nouă ne arde de statui?!”

„Nu am văzut Cişmigiul în halul în care e acum, din '99, de când sunt în Bucureşti. Pute înfiorător, dvs nu vă pute, că e vis a vis de primărie? De un an de zile, puteaţi să schimbaţi directorul ăla incompetent de la alpab. Să mutaţi atribuţiile de la acea societate municipală, către primăriile de sector, daca vedeţi că nu sunteţi în stare. Cu alte cuvinte, să faceţi ceva! Herăstrăul e şi el în paragină, se lasă de tot aleea dinspre Mioriţă, în lac. Peturi, şerveţele, măşti pe marginea lacului, cât cuprinde, nu e picior de poliţist, nu am văzut nici macar o data, să patruleze, să dea o amendă pentru atâta gunoi şi rahat de câine şi căini lăsaţi liberi peste tot, cu stăpânii la 50 d emetri, care n-au cum să vadă pe unde îşi fac câinii lor nevoile. am făcut reclamaţie, mi s-a răspuns că ei patrulează. Unde, mă întreb? pe lună? Îmi pare rău că v-am votat! Nu mai zic de mijloacele de transport în comun, puteaţi măcar să faceţi banda dedicată pt ele, în anul asta... Trist, o mare dezamăgire...”, conchide o altă persoană nemulţumită, într-un comentariu pe pagina de socializare a edilului general.

„Propun să vă faceţi statui voi ăştia care conduceţi acum Bucureştiul şi ţara, aşa ne şi închinăm, poate faceţi naibii ceva, că degeaba scriem. E o mizerie peste tot de îţi este silă să mergi pe jos”, i-a transmis internautul lui Nicuşor Dan.