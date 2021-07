Sistemul de transport din Bucureşti şi Ilfov va fi integrat cu metroul de la 1 august. Toată luna, călătorii vor putea valida ambele tipuri de bilete

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), noua politică tarifară va fi implementată gradual.



În toată luna august, pasagerii vor putea valida atât bilete de 1,30 lei (care permit doar o călătorie cu un singur vehicul), cât şi bilete de 90 sau de 120 de minute (care permit mai multe călătorii, cu mai multe mijloace de transport, inclusiv cu metroul). Pentru acomodarea populaţiei cu noile tarife, în luna august, controlorii vor desfăşura acţiuni susţinute de prevenţie şi de îndrumare pentru călători.

„Prin această măsură, cu acelaşi bilet, deplasarea locuitorilor din Ilfov cu autobuze ale vechilor linii regionale, care era restricţionată la limita administrativă a Capitalei, va putea fi continuată până în centrul metropolei, în toată reţeaua de transport, cu o singură validare. Eliminarea diferenţelor de tarif dintre zone îi va avantaja şi pe locuitorii din Bucureşti, care, de exemplu, vor dori să meargă la sfârşit de săptămână în zone de agrement" , menţionează reprezentanţii asociaţiei care gestionează transportul public de călători din regiune.

TPBI crede că astfel vor fi ajutaţi pasagerii care erau nevoiţi să aibă două bilete diferite pentru o cursă scurtă care necesita transportul la suprafaţă, dar şi cu metroul.

Reprezentanţii asociaţiei spun că prin noua politică tarifară, vor introduce în Bucureşti şi Ilfov un concept răspândit la nivel european, astfel încât, dacă un pasager optează pentru un bilet de 3 lei, îl poate utiliza pentru 90 de minute numai cu transportul de suprafaţă, iar pentru un bilet de 5 lei, poate utiliza timp de 120 de minute atât transportul de suprafaţă, cât şi cel subteran (metroul).

Biletul de 24 de ore rămâne la acelaşi tarif (8 lei). În plus el va fi valabil chiar 24 de ore, nu doar de la ora emiterii şi până la miezul nopţii, cum era până acum. La fel şi biletul de 72 de ore, spun reprezentanţii TPBI.



„Dacă cineva doreşte un bilet de 24 de ore cu care să poată călători şi la suprafaţă, şi cu metroul, tariful este de 14 lei. Pentru un bilet similar, dar pentru un interval de timp de 72 de ore, tariful este de 35 lei. Mai mult decât atât, dacă pasagerii optează pentru abonamente, avantajele sunt şi mai mari: astfel, un abonament pe toate liniile din Regiunea Bucureşti - Ilfov devine mai ieftin (80 lei, faţă de 125 lei), la fel ca şi abonamentul pe toate liniile din regiune plus un abonament de metrou (140 lei, faţă de 195 lei)", se arată în comunicat.



Potrivit surse citate, o altă facilitate inedită este posibilitatea oferită companiilor de a le oferi angajaţilor abonamente, la un tarif cu 10% mai ieftin (în cazul achiziţiei a peste 30 abonamente).



TPBI este primul organism, creat la nivel regional, care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorităţi publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competenţă, conform Regulamentului CE 1370/2007.