Reprezentanţii unui lanţ de supermarketuri, amendaţi pentru depozitarea ilegală de deşeuri în apropierea unei şcoli din Bucureşti

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a verificat, marţi, starea a două unităţi de învăţământ din sector, înainte de reînceperea cursurilor, fiind vorba despre Şcoala Gimnazială nr. 128 şi Şcoala Gimnazială Specială nr. 2.

"Deşi unitatea se prezenta în condiţii bune pentru începerea cursurilor, primarul Cristian Popescu Piedone a constatat că în imediata vecinătate a intrării în şcoală erau depozitate ilegal deşeuri, pe domeniul public. Asta în condiţiile în care compania de salubritate a Primăriei a ecologizat zona chiar în această dimineaţă. O bună parte din deşeurile depozitate ilegal aparţineau unei unităţi ce face parte dintr-un lanţ de supermarketuri. Edilul a dispus un control la sânge al unităţii comerciale, precum şi sancţionarea acesteia conform legii", se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Sectorului 5.

În urma controalelor, au fost date mai multe sancţiuni.

Astfel, Serviciul de Protecţia Mediului şi Ecologie Urbană a sancţionat agentul economic, conform legii 211/2011, cu amendă de 40.000 de lei, Serviciul Control Activităţi Comerciale a sancţionat agentul economic cu amendă contravenţională, conform OG 99/2000, în cuantum de 2.000 de lei. De asemenea reprezentatul societăţii a fost invitat la locaţie, miercuri, pentru definitivarea controlului.

Totodată, Serviciul Disciplină în Construcţii a cerut reprezentantului societăţii să prezinte, tot miercuri, autorizaţia de construire a imobilului situat în spatele supermarketului.

De asemenea, au fost dispuse ridicarea rastelelor depozitate în spatele imobilului, pe domeniul public, precum şi amenajarea corespunzătoare a spaţiului de depozitare a deşeurilor.

Tot acolo, s-a dispus amenajarea de parcări, toaletarea copacilor, precum şi igienizarea zonei din jurul şcolii.

"Este o prioritate pentru mine asigurarea unui climat optim în care elevii să înveţe şi să se dezvolte. Tocmai de aceea îi asigur pe toţi directorii unităţilor de învăţământ din sector de tot sprijinul de care au nevoie şi pe care, în calitate de primar, îl pot oferi. Totodată, voi avea toleranţă zero faţă de cei care pun în pericol sănătatea elevilor, prin depozitarea ilegală a deşeurilor în jurul unităţilor de învăţământ şi am dispus sancţionarea acestora fără milă, cu amenzi maxime. Copiii noştri merită tot ce este mai bun şi mă voi folosi de toate instrumentele pe care le am la îndemână, pentru a le oferi acestora cele mai bune condiţii de învăţare şi dezvoltare", a transmis primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.

Citeşte şi:

Bugetul primăriei conduse de Piedone, adoptat cu voturile consilierilor USR-PLUS

Verificări la Brigada Rutieră, după declaraţiile lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care spune că a fost „luat la mişto” când a sunat la poliţie