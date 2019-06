Reacţia Gabrielei Firea la decizia ÎCCJ ca Primăria Capitalei să-i plătească 115 milioane de euro omului de afaceri Costică Constanda

"Ieri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat o hotărâre irevocabilă în urma căreia Municipiul Bucureşti ar urma să-i plătească omului de afaceri Costică Constanda suma de 115 milioane de euro, din care 69 de milioane de euro costul terenului din Satul Francez, iar restul sumei reprezintă dobânzi şi sume accesorii. Toată această epopee pentru care noi trebuie astăzi să plătim, aş spune chiar că plătim oalele sparte de alţii, a început în anul 2003 atunci când primarul general de la acea dată, domnul Traian Băsescu, a semnat o dispoziţie prin care două familii care avuseseră proprietate în trecut în zona Satului Francez, practic, li se reconstituise dreptul de proprietate în Parcul Bordei", a declarat, miercuri, Gabriela Firea.

Ea a amintit că omul de afaceri Costică Constanda este cel care a reprezentat cele două familii, iar ulterior a achiziţionat drepturile litigioase. Firea a adăugat că în 2007 Consiliul General a refuzat să aprobe PUZ pentru construirea unui complex rezidenţial în Parcul Bordei cu clădiri de 5 etaje.

"Nu avem aceşti bani, Primăria Capitalei are mari probleme financiare. Aşa cum ştiţi, în cea mai recentă şedinţă de Consiliu General, noi am luat o aprobare de la consilieri să ne împrumutăm cu 100 de milioane de euro, deci vedeţi că este aproape aceeaşi sumă, pentru a achita plata la gaze, o plată pe care o avem la Elcen şi Elcen la Romgaz. Deci această sumă nu există, nu putem să facem plata. Într-adevăr, după ce vom primi motivarea şi vom vedea exact ce scrie în aceasta, probabil că decizia - este clar că trebuie să respectăm decizia Înaltei Curţi, dar avocaţii noştri probabil că vor intra în relaţie cu avocaţii omului de afaceri Costică Constanda pentru o executare amiabilă, în condiţiile legii. Avem în ajutor, în sprijinul nostru, o ordonanţă de urgenţă nr 22 din 2002 care explică care este modalitatea de plată atucni când trebuie executată o datorie pe care o are o instituţie publică. În calculul sumelor care vor fi plătite eşalonat se va ţine cont de datoriile care trebuie plătite urgent pentru funcţionarea instituţiei", a explicat Firea.

ICCJ a decis, marţi, să anuleze ca netimbrat recursul declarat de reclamanţii Costică Constanda şi Maria Constanda împotriva deciziei civile nr. 832A/2018 din 11 iulie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă. De asemenea, ICCJ a respins recursurile declarate de pârâtul Municipiul Bucureşti prin Primarul General al Municipiului Bucureşti împotriva deciziei civile nr. 832A/2018 din 11 iulie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă şi a încheierilor din 13 iunie 2016, 25 iunie 2018, 4 iulie 2018 şi 10 decembrie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, ca nefondate.

"Respinge recursul declarat de pârâtul Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti împotriva deciziei civile nr. 832A/2018 din 11 iulie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, ca nefondat. Respinge recursul declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei civile nr. 832A/2018 din 11 iulie 2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, ca nefondat", a decis ICCJ, sentinţa fiind irevocabilă.

În 11 iulie 2018, Curtea de Apel Bucureşti a admis apelul formulat de reclamanţii-pârâţi Costică Constanda şi Maria Constanda împotriva sentinţei civile nr. 16546/27.09.2012 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosarul nr. 55114/299/2011, şi a schimbat sentinţa apelată în sensul că a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Bucureşti reprezentat de Primarul General al Municipiului Bucureşti. De asemenea, Curtea de Apel a admis formulat de pârâtul-reclamant Municipiul Bucureşti reprezentat de Primarul General al Municipiului Bucureşti şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împotriva sentinţei civile nr. 1309/05.07.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă şi a schibat în parte sentinţa apelată nr. 1309/05.07.2011 în sensul că: "Obligă pârâtul Municipiul Bucureşti prin Primarul General la plata către reclamanţii Constanda Costică şi Constanda Maria a contravalorii imobilului teren situat în Bucureşti, str. I.V. Turgheniev şi în B-dul Aviatorilor , de 69.312.000 euro, în echivalent în lei la data plăţii, la care se adaugă dobânda legală aferentă acestei sume, începând cu data introducerii acţiunii – 20.01.2010 până la data plăţii efective a sumei. Obligă pârâtul Municipiul Bucureşti prin Primarul General la plata către reclamanţii Constanda Costică şi Constanda Maria a dobânzii legale aferente sumei de 6.417.669 euro la plata căreia a fost obligat cu titlul de sultă prin sentinţa nr. 1309/05.07.2011, începând cu data introducerii acţiunii – 20.01.2010 până la data plăţii efective a sumei. Înlătură dispoziţia din sentinţă privind plata dobânzilor din aprilie 2008".

În sentinţa CA Bucureşti de anul trecut s-a respins ca neîntemeiat capătul din cererea principală formulată de reclamanţii-pârâţi Constanda Costică şi Constanda Maria, privind acordarea despăgubirilor în cuantum de 29.757.210 Euro.

"Obligă reclamanţii Constanda Costică şi Constanda Maria să restituie în deplină proprietate şi posesie pârâtului imobilul liber de orice sarcini, situat în Bucureşti, Şoseaua Nordului, compus din teren în suprafaţă de 28.500 mp şi construcţiile edificate pe acesta (...) Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile nr. 1309/05.07.2011. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de pârâtul-reclamant Municipiul Bucureşti reprezentat de Primarul General al Municipiului Bucureşti şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti împotriva încheierii de şedinţă din data de 25.10.2011, pronunţată în dosarul 2008/3/2010 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă", mai scria în decizia din 2018 a Curţii de Apel Bucureşti.

