Primarul general s-a întâlnit cu reprezentanţii companiilor cu activităţi în domeniul modernizării şi reparaţiilor reţelelor de termoficare

Au fost discuţii şi despre obligativitatea găsirii unui bun echilibru între lucrările de modernizare şi asigurarea în continuare a furnizării apei calde şi căldurii pentru bucureşteni, iar schimbarea ţevilor va trebui făcută astfel încât să afecteze într-o măsură cât mai mică traficul rutier.





Primarul Capitalei a insistat pe faptul că-şi doreşte seriozitate în construcţie, ceea ce înseamnă eficientizarea procesului şi respectarea termenelor, subliniind la rândul său că municipalitatea nu va întârzia cu plăţile către constructori.





„Bucureştiul are, după cum ştiţi, o problemă mare cu reţeaua de termie. Avem determinarea şi fondurile necesare pentru a demara chiar de anul acesta reparaţii ale reţelei principale şi am dori să începem cât mai curând. De aceea am dorit să organizez această întâlnire, în mod transparent, ca să vedem împreună ce soluţii există. Aş vrea să ieşim din logica din ultimii ani de la Primăria Capitalei. Vă garantez că aveţi în noi parteneri serioşi. Plătim la timp lucrările, iar obligaţiile pe care ni le asumăm şi noi, şi constructorii, trebuie să fie respectate. Consideraţi că începe un nou mod de lucru cu Primăria Capitalei”, a declarat Nicuşor Dan, conform sursei citate.





În legătură cu capacitatea constructorilor de a face lucrări de amploarea celor necesare, primarul Nicuşor Dan a spus că acest lucru e în atenţia Primăriei şi vor fi luate măsurile adecvate.





„E nevoie de o modernizare generală în rândul firmelor de construcţii, fiindcă vrem să facem lucrări pe mai multe tronsoane în paralel, în diverse zone din Capitală, în ritm rapid, iar acest lucru va presupune contractarea mai multor firme. Necesarul de lucrări depăşeşte cu mult capacitatea unei singure companii”, a precizat edilul general.





Reprezentanţii firmelor care au participat la întâlnirea cu primarul general al Capitalei şi-au arătat interesul pentru a participa la licitaţiile care vor fi organizate în perioada următoare.





La întâlnirea de marţi au participat reprezentanţii a 13 companii specializate în domeniul modernizării şi reparaţiilor reţelelor şi instalaţiilor de termoficare, la care s-au adăugat reprezentanţii companiilor municipale Termoenergetica şi Energetica Servicii.





PMB precizează că pe 26 ianuarie va avea loc o nouă întâlnire pe subiectul modernizării reţelelor de termoficare, la care vor fi invitaţi reprezentanţii altor firme din acest sector de activitate. Toate companiile interesate să-şi trimită reprezentanţii la această întâlnire pot trimite o solicitare la cabinetul primarului general.





Conform primarului Nicuşor Dan, Primăria Capitalei va demara în curând două mari proiecte de modernizare a reţelelor de termoficare – un proiect din fonduri proprii, în valoare de 80 de milioane de euro şi un proiect din fonduri europene, în valoare de 300 de milioane de euro – cu obiectivul de a moderniza în total un număr de 270 de kilometri de reţea de termoficare, începând cu zonele unde se produc cele mai multe avarii.

În urma dialogului s-a desprins concluzia că va fi nevoie de mobilizarea unei mari părţi din capacitatea mai multor firme de construcţii prezente actualmente pe piaţă pentru a face faţă volumului de muncă necesar schimbării cât mai rapide a unui număr important de kilometri de ţeavă, arată un comunicat de presă al PMB.