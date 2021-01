Primarul general al Bucureştiului: Am oprit azi demolarea unei case situate pe strada Dionisie Lupu

Primarul a scris: „Casele valoroase ale Bucureştiului trebuie păstrate şi valorificate, nu distruse. Am oprit azi demolarea unei case situate pe strada Dionisie Lupu nr.39, cu o istorie de peste 100 de ani, ridicată după planurile arhitectului Ateneului, Albert Galleron. Fosta administraţie a emis, în ultimele zile de mandat ale Gabrielei Firea, o autorizaţie de demolare a acestui imobil, pe care am reuşit să-l salvăm pe ultima sută de metri. Am agreat cu proprietarii să nu demoleze casa. Aceştia au fost de acord să găsim o soluţie, astfel încât imobilul valoros să fie păstrat şi integrat”.

Contactat în mai multe rânduri de News.ro, Nicuşor Dan nu a răspuns solicitării de a oferi detalii despre situaţia şantierului sau despre soluţia găsită împreună cu proprietarii imobilului.

Luni seară, reprezentanţii Street Delivery au anunţat pe Facebook că locuinţa situată la intersecţia străzilor Arthur Verona cu Dionisie Lupu din Bucureşti, care la fiecare ediţie a evenimentului stradal găzduia un graffiti emblematic realizat de zeci de artişti, a început să fie demolată.

Conform panoului de şantier, demolarea a început luni şi se va încheia pe 29 ianuarie. Sunt vizate două imobile, numerele 39 şi 41. „Casa cu Graffiti” este cea care va fi demolată.