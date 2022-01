Nicuşor Dan: Primăria Capitalei are în continuare o problemă financiară serioasă, generată de creşterea costurilor cu energia

”Avem nevoie şi de bani pentru investiţii, pentru dezvoltare”, a mai afirmat primarul.

Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea a afirmat recent că ANRE a aprobat tariful local pentru Termoenergetica, acesta fiind de 980 de lei, dublu faţă de cât era în prezent.

În replică, primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a acuzat că Gabriela Firea distribuie informaţii false când spune că bucureştenii vor plăti 980 lei pe gigacalorie, deoarece preţul total este de 860 lei per gigacalorie, urmare a scăderii TVA.

”Dacă ar fi vrut să ajute cu adevărat bucureştenii cărora le plânge de milă, Gabriela Firea şi-ar fi putut exercita poziţia de ministru şi de parlamentar, astfel încât bugetul alocat Bucureştiului prin legea bugetului naţional să acopere creşterea de preţuri la termie suportată de Primărie”, a adăugat Dan.

Preţul gigacaloriei şi valoarea subvenţiei suortate de primărie trebuie stabilită de către consilierii generali. Primarul general afirmă că nu se poate duce ”tot bugetul PMB către subvenţii”.

”Am reamintit în şedinţa de azi (a Consiliului General al Municipiului Bucureşti - n.r.) că Primăria Capitalei are în continuare o problemă financiară serioasă, generată de creşterea costurilor cu energia. Am cerut din nou autorităţilor centrale, în mod public, să ajute Bucureştiul prin subvenţionarea parţială a creşterilor de preţ şi am cerut de asemenea consilierilor generali, din nou, să aibă în vedere o majorare rezonabilă a preţului gigacaloriei care urmează să fie plătit de către cetăţeni”, a scris, luni, pe Facebook, Nicuşor Dan.