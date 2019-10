Nicuşor Dan a dat în judecată Primăria Capitalei pe tema reabilitării Parcului Cişmigiu

”Am chemat în judecată Primăria Capitalei pentru Parcul Cişmigiu, aşa cum am promis. În 13 august am solicitat Primăriei să ne comunice documentaţia tehnică pentru Parcul Cişmigiu, în care ar urma să se construiască alei betonate largi, peste rădăcinile copacilor. Documentaţia ar fi trebuit să stea la baza Hotărârii Consiliului General pentru indicatorii tehnico economici, dar nu a fost făcută publică. Primăria nu a răspuns în termenul legal de 30 de zile. Am formulat acţiune la Tribunalul Bucureşti. Numărul dosarului este 28678/3/2019”, a scris Nicuşor Dan.

Prin decizia anunţată astăzi, Nicuşor Dan îşi respectă promisunea făcut la începutul lunii septembrie, când a anunţat că va acţiona în instanţă Primăria Capitalei dacă refuză în continuare publicarea proiectului de reabilitarea a parcului din centrul Bucureştiului. Declaraţia de atunci a lui Dan a venit după ce Gabriela Firea a spus că îi va da în judecată pe cei care „continua minciuna” despre cum va fi reabilitat Cişmigiul.