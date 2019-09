Gestul unui echipaj de poliţie pentru un tată care conducea pe avarii, spre spital. Ce spune Ministerul de Interne

Un tată povesteşte despre cum se grăbea să ajungă la spital după ce fiul său s-a lovit puternic la cap, moment în care a fost atenţionat de o maşină de poliţie. Acesta le-a explicat urgenţa, iar poliţiştii s-au oferit să-l escorte până la spital. Aprecieri pentru gestul oamenilor de ordine a venit şi de la Ministerul de Interne, care a postat pe Facebook experienţa celor doi.

„Ieri am avut neplacerea sa ajungem cu cel mic la Grigore Alexandrescu, deoarece a dorit sa vada ce e mai tare, poarta metalica sau capul lui. Cum rezultatul este de asteptat, ca doar nu a jucat Romania cu Malta, Andru a avut de suferit. După oprirea sângerării am băgat băiatul în maşină şi hai rapid la spital, cu avarii dar circulând regulamentar. După 2 semafoare hop si un echipaj, să mă atenţioneze de avarii. Le-am explicat ce a patit baiatul si ca nu am vrut să solicităm ambulanţa pentru că şi aşa sunt putine ambulante in Bucuresti, iar reactia lor de admirat, a fost sa-i urmez escortandu-ne pana la spital. Mulţumim pentru gestul făcut”, a postat bărbatul pe reţeaua de socializare.