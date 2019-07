Cui doreşte să ofere Firea unul dintre cele mai valoroase terenuri din ţară

Gabriela Firea i-a anunţat încă din luna iunie pe consilierii generali că, în urma unei analize începute în ultimii ani, s-a decis desfiinţarea Depoului de tramvaie Victoria si transferul activităţii acestuia la Depoul din Theodor Pallady, informează ziare.com.

Desfiinţarea Depoului Victoria şi a celorlalte din Centrul Capitalei era de mult în planul Primăriei.

În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Bucureşti-Ilfov situaţia Depoului Victoria e marcată ca incertă, luându-se în calcul inclusiv desfiinţarea acestuia

În consecinţă, Gabriela Firea propunea, tot în iunie, ca terenul pe care este amplasat Depoul Victoria - în suprafaţa de 34.748 de metri pătraţi - sa fie folosit pentru a majora capitalul social al STB. Cu alte cuvinte, Firea propunea ca terenul să îi fie dat societăţii locale de transport, care urma sa îl folosească pentru „a obţine venituri”.

La acel moment, consilierul general PNL Cătălin Deaconescu a apreciat că propunerea administraţiei Firea ridica suspiciuni de „tun imobiliar”.

Deaconescu a explicat atunci că terenul respectiv (a cărui valoare estimata depăşeşte 70 de milioane de euro) oferă posibilităţi unice de dezvoltare pentru Capitală, fiind singura suprafaţă atât de întinsă care se afla în proprietatea primăriei, în respectiva zona de centru.

În consecinţă - susţinea Deaconescu - pe terenul Depoului Victoria s-ar putea amenaja un parc sau s-ar putea construi locuinţe, spatii de birouri sau parcări. Sau s-ar putea face orice altceva, în locul "ascunderii" terenului, fără nicio explicaţie clara, în patrimoniul societăţii de transport.

Mai mult, susţinea Catalin Deaconescu, înainte sa le ceară consilierilor votul pe acest proiect, administraţia Firea ar fi trebuit sa le prezinte o evaluare a preţului terenului din centrul Capitalei şi sa explice cum anume îl va folosi pentru STB.

În plus, mai susţinea consilierul PNL, Firea ar fi trebuit sa ofere si alte informaţii cu privire la proiect. Anume: pentru majorarea capitalului STB urmau sa emită noi acţiuni sau sa crească valoarea celor existente? Din păcate, PMB nu a răspuns public la niciuna dintre acele întrebări.

În consecinţă, la acel moment, scepticismul lui Catalin Deconescu referitor la transferul terenului către STB a fost împărtăşit pe scara larga de consilierii generali din Opoziţie. Iar fără votul unora dintre aceşti consilieri de la PNL, USR sau PMP, terenul nu putea ajunge la STB. Înţelegând situaţia, administraţia Firea a retras proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

STB a transmis că - de vreme ce proiectul prin care urma să i se dea terenul nu s-a adoptat în luna iunie - nu ne poate da nici detalii cu privire la modul in care intenţiona sa-l folosească pentru „a genera venituri".

Directorul interimar al STB, Andrei Creci, a declarat, totusi, pentru o parte a presei ca STB n-ar fi intenţionat sa vândă terenul Depoului Victoria, ci doar sa găsească soluţii pentru a-l folosi in vederea „generării de venituri suplimentare". Concret, urma STB sa închirieze terenul respectiv? Sau urma sa intermedieze cumva societatea de transport ridicarea pe teren a unor clădiri cu înălţime cu cel mult doua etaje (maximul permis de Planul Urbanistic General al Capitalei)? Andrei Creci nu a mai spus.

După ce Dancila a schimbat legea, administraţia Firea poate da mai uşor terenul la STB

În ciuda reacţiei prompte a Opoziţiei din CGMB, Gabriela Firea n-a renunţat la ideea de a da STB-ului terenul Depoului de tramvaie Victoria. Dimpotrivă, a readus proiectul de hotărâre care permite acest lucru pe ordinea de zi a CGMB.

De ce a făcut Firea acest lucru, in condiţiile in care in urma cu numai o luna a fost nevoita sa retragă proiectul? Pentru ca intre timp legile s-au schimbat, iar şansele ca STB sa primească acest teren au crescut considerabil. Iata despre ce este vorba.

In iunie, proiectul prin care terenul Depoului Victoria ar urma sa ajungă la STB-ului putea fi adoptat de CGMB doar cu majoritate calificata (adică având vot favorabil de la doua treimi dintre cei 55 de consilieri generali).

Intre timp, însa, Cabinetul Dancila a modificat Codul Administrativ prin ordonanţa de urgentă. Iar noua formă a Codului permite ca hotărârile care ţin de patrimoniul public - cum e şi hotărârea privind transferul terenului Depoului Victoria - pot fi adoptate doar cu majoritate absoluta (adică pe baza voturilor a jumătate plus unu dintre consilierii generali), in loc de majoritate calificata.

Iar în această situaţie, administraţiei Firea i-ar ajunge voturile celor 28 de consilieri PSD si ALDE ca sa-i dea STB-ului terenul de Depoului Victoria. Cu alte cuvinte, votul consilierilor Opoziţiei risca sa nu mai conteze in acest caz.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: