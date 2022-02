Comisarii ANPC au dat amenzi de aproape 100.000 de lei în Piaţa Delfinul din Bucureşti. Au fost închişi temporar 11 operatori economici

ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, că au fost desfăşurate 11 acţiuni de control la operatori economici care activează în incinta Complexului Agroalimentar “Piaţa Delfinului”, din sectorul 2 al Capitalei.

Echipele de control au constatat mai multe deficienţe, printre care: congelarea lentă a unor produse achiziţionate în stare refrigerată, schimbarea stării termice pentru diverse produse, neactualizarea graficelor de temperatură ale agregatelor de răcire, depozitarea produselor din carne şi peşte la temperatura mediului ambiant, comercializarea unor preparate finite fără elemente de identificare privind data preparării sau data limită de consum, utilizarea unor vitrine frigorifice de expunere a produselor la vânzare cu grad avansat de uzură, cu rugină, vopsea exfoliată, resturi alimentare, praf, grăsime în strat gros, fisuri pe partea exterioară a geamului.

De asemenea, în urma ridicării tăvilor din partea inferioară de expunere spre comercializare au fost găsite zone cu rugină în grad avansat, pe toată suprafaţa vitrinei, mucegai, resturi menajere şi alimentare, descompunere a materialului, precum şi prezenta unor insecte moarte (muşte, gândaci).

Comisarii ANPC au mai descoperit comercializarea unor produse alimentare în afara datei limită de consum, lipsa informării asupra ingredientelor ce pot provoca alergii sau intoleranţe, produse alimentare semipreparate cu data durabilităţii minimale depăşită, utilizarea unei hote neigienizată, care prezenta strat gros de grăsime, existenţa unui plafon cu infiltraţii şi a pavimentului cu zone sparte, depreciate sau cu bucăţi de gresie lipsă, supraîncărcarea cu produse a unor vitrine frigorifice, utilizarea unor practici comerciale înşelătoare: de ex. folosirea unor sintagme de promovare, menite a atrage cumpărătorul, în condiţiile în care, în urma verificării documentelor de provenienţă a mărfurilor a reieşit faptul ca acestea sunt neadevărate, comercializarea unor legume şi fructe cu modificări organoleptice de aspect şi consistenţă, expunerea spre comercializare a mierii, ambalată în recipiente de plastic reutilizate (sticle din plastic), comercializarea unor produse alimentare, ambalate, fără a avea etichete cu elementele de identificare traduse în limba română, lipsa autorizaţiei de funcţionare.

„M-am plimbat printre tarabe şi am realizat că sunt aceleaşi ca acum 50 de ani. S-au schimbat comercianţii. Acum produsele nu mai sunt la fel ca cele de demult. Condiţiile în care acestea sunt vândute sunt jalnice. Sper ca cetăţenii din această zonă să înţeleagă că tot ceea ce facem este spre binele lor. Când am văzut zoaiele care curg pe sub aleile pieţii, mi-am dat seama că nimeni nu mai este interesat de locurile unde bunicii îşi fac cumpărăturile, aşa cum şi bunica mea o făcea. Nu este nici prima şi sigur nu va fi nici ultima acţiune de acest gen. Mă simt legat de aceste locuri, iar pieţele din Sectorul 2, pentru mine, sunt şi vor fi o prioritate”, a declarant vicepreşedintele ANCP, Mihai Culeafă.

În urma verificărilor, echipele de control din cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorior al Municipiului Bucureşti (CPCMB), au aplicat amenzi în valoare totală de 97.000 lei şi 2 avertismente.

De asemenea, comisarii au mai decis oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman a unei cantităţi de circa 850 kilograme, în valoare de aproximativ 14.000 lei, oprirea temporară de la comercializare până la remedierea deficienţelor, din cauza lipsei etichetei cu traducere în limba română, a 675 de kilograme de produse alimentare în valoare de 17.000 lei.

Totodată, ANPC a mai decis oprire temporară a prestării de servicii în cazul a 11 operatori economici şi a fost propusă şi închiderea temporară a doupâă unităţi, pe o perioada de cel mult şase luni.