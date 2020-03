Bode: Încercăm să găsim măsuri de fluidizare a accesului la staţia de metrou

Bode a declarat, duminică noapte, într-o conferinţă de presă, că a avut discuţii cu conducerea Metrorex de intensificare a măsurilor care au fost deja luate acolo, în contextul răspândirii coronavirusului.

„La metrou am prezentat ce măsuri am luat, în ultimele zile am avut mai multe discuţii cu cei de la Metrorex, căutăm să intensificăm măsurile pe care le-am putea lua acolo, altele decât cele luate deja. Să ştiţi că operăm cu 63 de trenuri, maximum din ceea ce avem, 63 din 63. Avem, bineînţeles, şi trenuri de rezervă caldă ca să putem să înlocuim într-o eventuală defecţiune, deci nu se va pune problema să nu avem trenuri suficiente. Timpii de aşteptare sunt la minim posibil, două - patru minute pe magistratele cele mai aglomerate. Încercăm să găsim şi alte măsuri de fluidizare a accesului la staţia de metrou şi la ieşirea din staţia de metrou”, a spus ministrul Transporturilor.

El a afirmat că s-au luat toate măsurile de dezinsecţie la metrou.

„Am fost preocupaţi să luăm toate măsurile de dezinsecţie. Ştiţi că la 12 ore până noaptea realizăm această dezinfecţie cu mijloacele speciale, tot ce înseamnă mânere, butoane de ieşire, scaune, absolut toate aceste operaţiuni le realizăm din 12 în 12 ore”, a explicat Bode.

El a mai anunţat că sunt peste 600 de mii de oameni care circula zilnic cu metroul în Bucureşti.

De asemenea, Lucian Bode a menţionat că ar putea fi luate măsuri şi în privinţa mijloacelor de transport terestre aşa cum s-a întâmplat cu cele aeriene.

„Astăzi am luat o decizie foarte clară în legătură cu situaţia pasagerilor veniţi în România din Italia pe cale aeriană. Cu siguranţă mâine vom lua în discuţie şi celelalte trei moduri de transport şi anume cu autocarul şi microbuzul, cu trenul şi cu maşinile personale. Trebuie să eliminăm orice risc pe fiecare mod de transport”, a explicat Bode.