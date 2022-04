Şofer fără permis prins drogat la volan. Poliţiştii au tras focuri de armă pentru a-l captura

„În dimineaţa de 17 aprilie 2022, în jurul orei 02.30, poliţişti din cadrul Secţiei 24, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat un autoturism care a încercat să-i evite. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice şi luminoase pentru a opri conducătorul auto. Deoarece şoferul nu s-a conformat şi a accelerat, au plecat în urmărirea acestuia, simultan solicitând, prin staţie, sprijin echipajelor aflate în teren”, a precizat Poliţia.

De asemenea, sursa citată a transmis că prin folosirea armelor din dotare şi prin ţintirea pneurilor maşinii urmărite s-a reuşit blocarea acesteia în judeţul Ilfov.

În autoturism, alături de conducătorul auto se mai aflau alţi trei ocupanţi.

Toate cele 4 persoane, cu vârste cuprinse între 21 şi 26 de ani, au fost preluate de către poliţişti din cadrul Secţiei 24, fiind conduse la audieri.

Şoferul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv. A fost condus la INML, unde au fost prelevate probe biologice.

În urma verificărilor, a rezultat faptul că şoferul autoturismului are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

Cercetările sunt continuate de Secţia 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere.