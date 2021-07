Chişinăul, din nou în cod galben de alertă COVID-19

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, în ultimele 14 zile, incidenţa prin noul coronavirus în Republica Moldova a constituit 26 de cazuri la 100 de mii de populaţie, a anunţat astăzi Boris Gîlcă, şef-adjunct al Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate a municipiului Chişinău, la şedinţa operativă a serviciilor municipale.



Boris Gîlcă a precizat că în capitală sunt vaccinate împotriva noului coronavirus 256 de mii de persoane. Deşi este o rată a imunizării mai bună decât la nivel naţional, încă nu există o imunitate colectivă. În Chişinău există, la alegere, patru tipuri de vaccin, folosite şi la nivel internaţional. În week-end-ul trecut, s-a înregistrat o creştere semnificativă a persoanelor imunizate, datorită aducerii noilor tipuri de ser.



De la 26 mai, când în capitală au fost lansate punctele mobile de vaccinare, (troleibuz şi autobuz) şi până în prezent, în ele s-au vaccinat peste 7 mii de persoane. 221 de persoane s-a vaccinat sâmbătă şi duminică la punctele mobile, care au staţionat în apropiere de Piaţa Centrală. Cele 70 de centre de imunizare anti-COVID-19, deschise în capitală, vor continua să activeze şi în zilele de sâmbătă şi duminică, a precizat şeful-adjunct a Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate.



Boris Gîlcă a mai spus că masca rămâne obligatorie în spaţiile publice închise, în transportul public, la staţiile de aşteptare a mijloacelor de transport, dar şi la evenimente, cu aglomeraţie de oameni.



