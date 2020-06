În perioada stării de urgenţă, numărul donatorilor de sânge a scăzut de patru ori în R. Moldova

În această perioadă, pe alocuri critică, Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui a făcut faţă solicitărilor în mare parte din rezervele de sânge şi produse sanguine colectate anterior, a declarat pentru IPN şefa Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari.



În această perioadă şi instituţiile medico-sanitare au solicitat, faţă de o perioadă obişnuită, de câteva ori mai puţine componente, având în vedere că nu au funcţionat din cauza pandemiei. „Dacă nu dispuneam, până la declanşarea acestei epidemii, de stocuri suficiente de componente sanguine şi preparate biomedicale din sânge, lucrurile urmau a fi foarte dificile şi destul de grave”.

Moldova dispune de rezerve ale componentelor plasmatice pentru cel puţin trei luni. Şefa CNTS menţionează că s-a reuşit păstrarea acestui stoc în mod continuu. Preparatele biomedicale din sânge există în stoc pentru jumătate de an înainte. Este mai dificil de menţinut stocul pentru componentele eritrocitare. Soluţiile de conservare permit păstrarea eritrocitelor înafara organismului pentru cel mult 42 de zile. Acum stocurile sunt pentru 25 de zile, atât pentru grupele rare de sânge, cât şi pentru cele cu Rh pozitiv. Pe parcursul stărilor de urgenţă, au fost cazuri când acest stoc s-a redus până la trei zile.



Sistemul de sănătate din ţară dispune de un nomenclator cu peste 20 de diverse tipuri de componente sanguine şi preparate biomedicale din sânge. Concentratele de trombocite, care sunt vitale pentru toţi pacienţii cu maladii onco-hematologice, pot fi conservate înafara organismului nu mai mult de 5-7 zile.Toate grupele sanguine cu Rh negativ sunt considerate rare şi mai greu se menţine stocul. Toţi pacienţii care au avut multiple transfuzii anterior, au nevoie de componente sanguine fenotipate. Svetlana Cebotari spune că e dificil să găseşti la momentul potrivit donatorul potrivit pentru pacientul dat. În Moldova există un registru al donatorilor cu grupe rare de sânge şi unul al donatorilor cu fenotip.



Programul anual de donatori variază între 65 de mii şi 80 de mii de donări de sânge şi componente sanguine. Fiind procesate, acestea acoperă necesităţile tuturor pacienţilor din ţară.



Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui şi Ministerul Sănătăţii şi protecţiei Sociale desfăşoară un lunar de informare şi promovare a donării voluntare de sânge, începând cu 25 mai până pe 26 iunie. Svetlana Cebotari susţine că oamenii sunt receptivi şi au fost mereu receptivi, chiar dacă în perioada precedentă a fost extrem de greu, implicit din cauza problemei transportului, dar şi a imposibilităţii de organizare a zilelor de donare.



Sânge şi componente sanguine poate dona orice persoană care îşi doreşte, are între 18 şi 60 de ani, are o stare perfectă de sănătate şi o greutate corporală mai mare de 50 kg. Printr-o singură donare de sânge donatorul poate salva trei vieţi. Toţi donatorii de sânge îşi pot lua două zile libere de la muncă şi primesc un pachet alimentar.