Silvia Radu explică de ce a ajuns pe lista electorală a PDM: Îmi doresc ca R.Moldova să se dezvolte

După ce a depus la Palatul Republicii declaraţia privind consimţământul de a candida la alegerile parlamentare, ministra a declarat pentru presă că a acceptat să se regăsească pe lista acestui partid, fiindcă îşi doreşte ca toate reformele începute de Guvern, să continue şi aceasta pentru că le consideră foarte bune.

Îmi doresc ca Republica Moldova să se dezvolte aşa cum a făcut-o până acum, chiar şi mai bine. De aceea cred că este cazul să ne luptăm pentru viitorul nostru şi acest lucru presupune să participăm şi în viaţa politică a ţării. Am mai spus: nu fac parte din Partidul Democrat, am zis că partidul mi-a făcut o propunere şi am acceptat această propunere, să fiu pe listă de partid. Nu sunt membru de partid, dar susţin aceste reforme care au fost începute”, a punctat Silvia Radu.

Consiliul Politic Naţional al Partidului Democrat din Moldova a aprobat miercuri, 26 decembrie, listele candidaţilor partidului, condus de controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Lista naţională a PDM cuprinde 53 de nume. Primii trei în listă sunt Vlad Plahotniuc, premierul Pavel Filip şi speakerul Andrian Candu. Preşedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, se află abia pe locul zece.

Un nume surpriză în lista PDM este cel al ex-primarului interimar de Chişinău Silvia Radu, locul 20 în listă, care declara anterior că nu este afiliată la PDM şi este independentă.