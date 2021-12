Natalia Gavriliţa: Am reuşit să restabilim încrederea partenerilor externi

Premierul Natalia Gavriliţa face bilanţul anului şi spune că guvernarea a reuşit să scoată Republica Moldova din izolare internaţională şi să aducă în bugetul de stat sume importante oferite cetăţenilor în calitate de ajutor nerambursabil din partea partenerilor externi.



Premierul Natalia Gavriliţa spune că multiplele vizite ale demnitarilor de la Chişinău în străinătate s-au soldat cu sprijin financiar concret oferit de partenerii externi ai Republicii Moldova. Şefa Executivului spune că ajutoare atât de consistente nu ar fi fost acordate, dacă instituţiile financiare internaţionale nu ar fi avut încredere deplină în bunele intenţii ale guvernării de la Chişinău.



„Am reuşit să restabilim credibilitatea ţării şi să asigurăm încrederea partenerilor externi în Guvern. Deja în acest an am primit 100 de milioane de dolari, bani nerambursabili. Atunci când cetăţeanul îşi vede factura, o parte din banii pe care a reuşit să-i plătească Guvernul, sunt resurse din Uniunea Europeană, care au venit în calitate de ajutor. Decizia de a acorda 60 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru depăşirea crizei energetice a fost luată în luna octombrie şi în noiembrie banii deja au intrat în buget. S-au mişcat foarte repede toate instituţiile europene. Fără contacte, fără vizite, o astfel de viteză, un astfel de suport, nu ar fi fost posibil”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Premierul Natalia Gavriliţa spune că reforma justiţiei, transparenţa decizională, îmbunătăţirea procesului bugetar, reformarea întreprinderilor de stat, prin asigurarea unui management eficient sunt condiţionalităţile de bază agreate cu organismele internaţionale pentru deblocarea asistenţei financiare externe.



„Chiar din primele luni am reuşit să agreăm un nou program cu FMI, care a fost aprobat de Consiliul de Directori ai FMI chiar acum, la sfârşit de decembrie. Acest program ne va aduce finanţare în buget de 590 de milioane de dolari în următorii ani. Aceşti bani vin adiţional celor 600 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană pentru recuperarea economică. Termoizolarea spitalelor, care va începe chiar anul viitor, va fi asigurată din aceşti bani. Dacă ne uităm în spate şi vedem ce condiţionalităţi erau solicitate anterior de Uniunea Europeană, vedem că ele sunt în concordanţă cu programul nostru de guvernare. Vorbim de transparenţa în procesul de achiziţii, reforma justiţiei, evaluarea judecătorilor pe care ne-o planificăm este inclusă şi în programul cu FMI. Aceste condiţionalităţi sunt de bun-simţ”, a spus Natalia Gavriliţa.



Potrivit premierului Natalia Gavriliţa, anul 2022 va fi anul unei reforme veritabile în domeniul justiţiei. Proiectul privind pre-vettingul potenţialilor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor şi Consiliul Superior al Magistraturii reprezintă una dintre priorităţile Executivului de anul viitor. Natalia Gavriliţa spune că documentul, aflat acum în consultări publice, va fi aprobat chiar în luna ianuarie. De asemenea, potrivit şefei Executivului, în primul trimestru al anului 2022, va demara şi procesul de evaluare a judecătorilor şi procurorilor.