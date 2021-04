Maia Sandu, după semnarea Planului de acţiuni al Consiliului Europei pentru Moldova: Prioritatea documentului o reprezintă lupta împotriva corupţiei

De asemenea, proiectele incluse în Planul de acţiuni au drept scop creşterea responsabilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc şi dezvoltarea capacităţii instituţiilor de drept de a lupta cu corupţia şi spălarea banilor. Declaraţiile în acest sens au fost făcute în cadrul lansării oficiale al documentului, la care a participat şefa statului.



Maia Sandu a menţionat că Planul de acţiuni pentru 2021-2024 conţine soluţii pentru gestionarea pandemiei de COVID-19, inclusiv intervenţii pentru apărarea drepturilor omului în sectorul de sănătate, dar şi consolidarea autonomiei administraţiei locale. Fiind o ţară lovită puternic de pandemie, salutăm asistenţa oferită pentru a depăşi consecinţele sociale ale crizei.



„Moldova a avut o relaţie foarte productivă cu Consiliul Europei din momentul aderării la organizaţie, în 1995, care a fost ca un fel de academie a democraţiei pentru ţara mea, aflată în perioada de tranziţie post-sovietică. Cu ajutorul Consiliului, am adoptat legi, am pus bazele unor noi instituţii-cheie şi am educat cetăţenii în spiritul respectului pentru stat de drept şi pentru drepturile şi libertăţile omului. Vă suntem foarte recunoscători pentru acest sprijin. Însă, precum ştiţi, mai avem mult de muncit”, a notat preşedintele ţării.



„Noul Plan de acţiuni vine să reconfirme angajamentul Republicii Moldova de a intensifica cooperarea noastră cu Consiliul Europei şi intenţia noastră de a continua schimbările în ţară. Mult succes echipelor care vor implementa acest nou program. Consiliul Europei a fost mereu alături de ţara noastră în ultimii 26 de ani, un partener de încredere, un garant al valorilor şi standardelor europene, o gazdă pentru dezbateri deschise şi oneste. Această relaţie de parteneriat este foarte valoroasă pentru noi”, a mai spus şefa statului.



Planul de acţiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova, lansat astăzi, 19 aprilie, vizează îmbunătăţirea legislaţiei, instituţiilor şi practicilor naţionale în conformitate cu standardele europene în domeniile drepturilor omului, statului de drept şi democraţiei. Conform Planului de Acţiuni, Consiliul Europei şi autorităţile moldoveneşti au convenit să desfăşoare activităţi de promovare a reformelor în domenii-cheie precum implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova.



Bugetul planului de acţiune pentru patru ani este estimat la 13,7 milioane de euro.