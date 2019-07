Maia Sandu, nemulţumită de desemnarea lui Ruslan Flocea la funcţia de şef al CNA: Şi eu am unele întrebări

„Şi eu am unele întrebări. Nu-mi place că s-a întâmplat aşa. Nu pot spune dacă Parlamentul îl va numi în funcţie sau nu, însă ar fi fost mai bine dacă nu consilierii preşedintelui ţării, ai prim-ministrului ş.a.m.d. participau şi câştigau aceste concursuri. Nu am nimic contra domnului Flocea, am lucrat împreună când eram în funcţia de ministru al Educaţiei”, a declarat Maia Sandu la emisiunea „Glavnoe” de la TVC21.









În perioada 2006-2008, acesta a activat în calitate de consilier al viceprim-ministrului, Zinaida Greceanîi, care la acea vreme reprezenta Partidul Comuniştilor. Apoi, după ce Zinaida Greceanîi a fost învestită în funcţia de prim-ministru, în perioada 2008-2009, Ruslan Flocea a deţinut funcţia de consilier principal de stat.



Amintim că secretarul general al Aparatului preşedintelui Republicii Moldova, Ruslan Flocea, a fost desemnat de către Comisia parlamentară juridică, numiri şi imunităţi luni, 29 iulie, în funcţia de şef al Centrului Naţional Anticorupţie. Candidatura acestuia urmează să fie aprobată de Parlament.

