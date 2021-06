Maia Sandu: Evoluţia preţurilor la carburanţi este o înţelegere de cartel

„Evoluţia preţurilor este o înţelegere de cartel. Instituţiile statului, care ar trebui să prevină creşterile abuzive de preţuri, tac. Consiliul Concurenţei, care trebuie să prevină şi să sacnţioneze aceste creşteri abuzive, nu face nimic. De ani de zile stau acolo nişte oameni şi primesc bani buni de la stat, dar nu-şi fac treaba. Încă din 2019 am cerut schimbarea managementului Consiliului Concurenţei, dar această instituţie se subordonează Parlamentului”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Maia Sandu spune că instituţia prezidenţială nu are pârghii pentru a interveni în procesul de reglementare a preţurilor, întrucât Consiliul Concurenţei se află sub control parlamentar.



„Acest abuz la creşterea preţurilor este o dovadă de slăbiciune a statului. Atunci când în funcţii publice sunt puşi oameni care sunt cumetrii cuiva sau vin dintr-un partid politic, ajungem în această situaţie. Sper ca după alegeri să fie numiţi în toate instituţiile statului oameni oneşti. O majoritate parlamentară formată din oameni cinstiţi, va avea interesul să numească oameni cinstiţi în Guvern, la Consiliul Concurenţei la Consiliul Audiovizualului”, a mai spus Maia Sandu.



În ultimele 6 luni, în Republica Moldova benzina s-a scumpit cu peste 5 lei, ceea ce constituie 33%. Recent, preşedinta Maia Sandu a promulgat legea privind plafonarea preţurilor la produsele petroliere. Potrivit noii metodologii de calcul, ANRE va stabili, în funcţie de fluctuaţiile de pe piaţa internaţională, preţuri plafon pentru benzină şi motorină pe care petroliştii nu vor avea voie să le depăşească.