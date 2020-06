Maia Sandu: Suntem deschişi pentru opţiunea ca Andrei Năstase să devină prim-ministru

„51 de voturi. De unde se iau 51 de voturi? Trebuie să discutăm foarte clar. Am spus că noi suntem deschişi pentru opţiunea Andrei Năstase prim-ministru. E adevărat că el ar trebui să fie mai atent atunci când critică PAS-ul, dacă vrea ca colegii mei din Consiliul Politic Naţional să-l susţină în această idee. L-am rugat să fie un pic mai politicos. Dar dincolo de asta trebuie să vedem care sunt condiţiile celorlalţi care ar susţine acest guvern şi să vedem dacă sunt interese ascunse. Şi, în special, aşa cum am spus, sunt două fracţiuni despre care nu ştim prea multe sau ceea ce ştim nu este de bine”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



Maia Sandu a menţionat că PAS va lua decizia cu privire la înaintarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale până la sfârşitul acestei luni sau la începutul lunii viitoare. Probabilitatea că va avea un candidat este foarte mare, pentru că „vrea să-l alunge pe Igor Dodon de pe tron”. „Decizia mea şi a câtorva colegi este una. Până la urmă trebuie să avem votul membrilor şi eu nu pot să spun 100% cum o să voteze membrii. Pot să mă dau cu părerea, pot să fac prognoze, dar un răspuns definitiv trebuie să fie conform statutului”, a spus Maia Sandu, care consideră că ea va fi candidatul formaţiunii la prezidenţiale.



Lidera PAS a declarat că la următoare alegeri prezidenţiale nu exista un candidat unic de pe centru-dreapta şi urmează ca cetăţenii să decidă în cadrul primului tur prin vot cine dintre concurenţii are mai multe şanse „să-l bată” pe Igor Dodon. Cel care va trece în turul doi va fi susţinut de toate forţele de pe centru-dreapta. Politiciana mai spus că Andrei Năstase va fi susţinut de PAS, dacă va trece în turul doi. Potrivit ei, judecând după ce arată sondajele, şansele lui Andrei Năstase nu sunt foarte mari să câştige aceste alegeri.



Referindu-se la eliberarea din închisoare a lui Veaceslav Platon, Maia Sandu a declarat că acesta a fost eliberat de preşedintele Igor Dodon ca să-l ajute în lupta cu Vladimir Plahotniuc. „O să-l mai folosească pe Platon şi pe post de hărţuire a opoziţiei, aşa cum Plahotniuc îl folosea pe Şor împotriva opoziţiei”, a spus Maia Sandu. Lidera PAS admite că Platon nu a fost judecat corect în dosarul pentru care a fost condamnat, dar, în acelaşi timp, crede că el se face vinovat de tare multe lucruri „Cine a umblat cu cumpăratul de deputaţi, de judecători şi procurori pentru a face laundromatul rusesc?”, se întreabă politiciana.

https://www.ipn.md/ro/maia-sandu-suntem-deschisi-pentru-optiunea-andrei-nastase-prim-7965_1074236.html