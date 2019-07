Iurie Bolboceanu: N-am făcut spionaj nici în favoarea Federaţiei Ruse. Este o răzbunare a lui Vlad Plahotniuc

„Mulţumesc Partidului Democrat şi lui Plahotniuc pentru că au înlocuit scenariul de lichidare a mea cu condamnarea”, a declarat ironic Iurie Bolboceanu în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, transmite IPN.



„Eu n-am făcut spionaj nici în favoarea Federaţiei Ruse, nici în favoarea unui alt stat. Nici nu cunosc care ar fi mecanismele acestui procedeu. Tot timpul am fost patriot al Republicii Moldova, eu nu am nicio altă cetăţenie decât cea a Republicii Moldova”, a afirmat Iurie Bolboceanu.



Potrivit lui, deschiderea acestui dosar penal este legat de activitatea lui în Parlament din perioada 2010-2014. Iurie Bolboceanu spune că disensiunile dintre el şi Partidul Democrat au început chiar din primele luni ale activităţii lui în calitate de deputat. „În primele luni în Parlamentul din 2010 a fost înregistrat un proiect de lege de demonopolizare a „Metalferos”. (...) Eu, fiind sincer că acest lucru trebuie de făcut, mai ales într-un stat democratic, cu economie liberă, economie de piaţă, am început să promovez demonopolizarea la „Metalferos”, fiind deputat al PDM”, spune ex-parlamentarul.



Iurie Bolboceanu spune că ştia că în spaţiul public se vorbea pe atunci că există unele conexiuni ale PDM şi compania „Metalferos”. „Şi lucrul acesta mi l-a confirmat şi Vasile Botnari, deputat PDM, care s-a apropiat la un moment dat de mine şi m-a avertizat că „Metalferos” este principalul finanţator al Partidului Democrat şi el trebuie să rămână instituţie de monopol în stat, în caz contrar partidul va rămâne fără finanţare”, a afirmat fostul parlamentar. Această discuţie a avut loc în primăvara anului 2011.



Ex-deputatul spune că pe atunci nu ştia exact ce cifră de afaceri era în companie, dar că se discuta în culoarele Parlamentului că ar fi fost vorba de sute de milioane de euro anual.



Fostul deputat spune că în 2,3 ani niciodată nu a citit învinuirea care i s-a adus şi nici sentinţa din 13 martie 2018. „Eu ştiu că nu port nicio vină, eu sunt de asta convins”, a spus Iurie Bolboceanu.



Ex-deputatul confirmă că se întâlnea în perioada când a fost parlamentar cu un diplomat din cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, aşa cum apare în dosarul de învinuire. „Discuţiile pe care noi le aveam erau discuţii despre absolut tot ce discuta în acea perioadă mass-media, societatea civilă”, menţionează Iurie Bolboceanu. Fostul parlamentar a menţionat că în 2014 a discutat cu diplomatul rus despre plecarea celor 14 deputaţi de la Partidul Comuniştilor la Partidul Democrat, despre alegerile prezidenţiale.



Suma de 23 de mii de dolari, despre care se vorbeşte că a fost găsită acasă la fostul deputat, aparţinea copiilor de la nuntă, spune Iurie Bolboceanu.



Gheorghe Malic, avocatul lui Iurie Bolboceanu, spune că ceea ce s-a întâmplat cu clientul său nu poate fi numit un dosar penal: „Este doar o adunătură de hârtii şi insuflare opiniei publice a unor circumstanţe care nu existau. În realitate, nu este nimic nici pe aproape de spionaj din punct de vedere juridic”, spune avocatul.



În luna martie 2018, Iurie Bolboceanu a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Iurie Bolboceanu a fost acuzat de faptul că, fiind racolat de către ofiţerii Direcţiei Principale de Informaţii a Statului Major General al Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse, în perioada 5 octombrie 2016 – 17 martie 2017, a cules şi a transmis informaţii de interes naţional, pasibile de a fi utilizate în dauna intereselor Republicii Moldova. Recent, Curtea de Apel a trimis la rejudecare dosarul lui Iurie Bolboceanu.

