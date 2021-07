Igor Grosu: Echipa guvernamentală va fi asumată strict de PAS

Potrivit lui, programul de guvernare al noului Cabinet de miniştri va reprezenta de fapt programul electoral al Partidului Acţiune şi Solidaritate, iar în echipa guvernamentală nu se vor regăsi membri ai altor partide.



Deşi, potrivit legii, după semnarea decretului, premierul desemnat are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi crea echipa guvernamenată şi programul de guvernare şi pentru a cere vot de încredere Parlamentului, preşedintele Legislativului spune că acest lucru se va întâmpla mult mai repede.



„Natalia Gavriliţa va prezenta programul luni, aşa cum a declarat, va fi prezentată garnitura guvernamentală. Până miercuri vor mai fi consultări publice pe program cu sindicatele, patronatele, mediul de afaceri. Miercuri va ajunge programul şi lista în Parlament, biroul permanent va fi convocat în şedinţă, ca să decidem convocarea sesiunii extraordinare. Joia viitoare ne propunem să avem Guvern”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de teleziviune.



Preşedintele interimar PAS spune că formaţiunea sa este gata să colaboreze cu persoane profesioniste din alte partide politice, dar fotoliile de miniştri vor reveni strict membrilor şi simpatizanţilor PAS.



„La baza programului de guvernare este programul nostru electoral, promisiunile pe care le-am făcut în campanie. În Guvern vom avea oameni care s-au afirmat în afara ţării, oameni care au obţinut acolo experienţă şi au dat curs invitaţiei noastre. Vor fi persoane din cadrul PAS, cu afiliere clară. Când am făcut anunţul pentru ca oameni din partide extraparlamentare să ni se alăture, ne-am referit la întreg actul guvernării, invitaţia n-a fost lansată prin prisma unor membri ai Guvernului. Garnitura guvernamentală va fi asumată strict de noi”, a mai spus Grosu.



În urma consultărilor preşedintelui Maia Sandu cu fracţiunile parlamentare, vicepreşedinta PAS Natalia Gavriliţa a fost desemnată în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru. Potrivit legii, Guvernul poate fi învestit cu voturile a cel puţin 51 de deputaţi, iar fracţiunea PAS are 63 de mandate.