Igor Dodon, despre creditul rusesc: Există siguranţa că vom primi acest credit

„Lucrul pe seama creditului merge. Am fost informat de ministrul finanţelor că săptămâna asta au fost primele discuţii concrete privind unele articole ale acordului. Cred că undeva în octombrie noi vom încheia negocierile asupra acestui acord şi vom putea semna acordul privind creditul”, a adăugat preşedintele.



Potrivit şefului statului, Moldova are nevoie de respectivul credit pentru a avea rezerve la sfârşitul anului şi pentru a putea intra în noul an într-o situaţie financiară bună. „Există siguranţa că vom primi acest credit de la colegii ruşi”, a menţionat şeful statului. Totodată, el consideră că vor exista voturi în Parlament pentru votarea acordului, indiferent bătăliile politice.



Acordul care prevede acordarea creditului rusesc în valoare de 200 de milioane de euro a fost ratificat de Parlament în luna aprilie a acestui an. Ulterior, Curtea Constituţională a suspendat acordul, până la examinarea cauzei în fond, după sesizarea depusă de deputatul din Grupul parlamentar Pro Moldova Sergiu Sîrbu. Mai multe prevederi ale respectivei legi au fost contestate şi de deputaţii din Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate. La două săptămâni, Acordul cu Guvernul Federaţiei Ruse, ce prevedea oferirea împrumutului de stat în valoare de 200 de milioane de euro, a fost declarat neconstituţional. La sfârşitul lunii iulie, Guvernul a aprobat o hotărâre privind reluarea negocierilor cu Federaţia Rusă în privinţa creditului rusesc.