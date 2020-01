Igor Dodon anunţă proiecte de gazificare şi aprovizionare cu apă

„Astăzi, împreună cu colegii din Parlament şi din Guvern, am abordat principalele obiective pentru activitatea instituţiilor statului. Suntem la început de an. Este un an foarte important cu multe iniţiative economice şi sociale. La începutul anului deja au fost lansate şi sunt implementate mai multe proiecte sociale benefice pentru cetăţeni”, a notat şeful statului.



„Prioritară este dezvoltarea infrastructurii şi în 2020 vom transforma Republica Moldova într-un şantier mare de construcţie a drumurilor şi altor infrastructuri. Vom lucra intens pe dimensiunea atragerii investiţiilor şi creării locurilor de muncă în toate raioanele ţării. Pe data de 22 ianuarie ne vom întâlni cu toţi primarii din ţară pentru a îmbunătăţi cooperarea cu autorităţile publice locale”, a declarat la rândul său premierul Ion Chicu.