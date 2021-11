Igor Boţan: Realizările guvernării PAS în primele 100 de zile inspiră optimism

Potrivit lui, acţiunile actualei guvernări trebuie privite prin prisma poziţiei partidului de guvernământ, care poate fi exprimată astfel: „Voi puteţi să ne criticaţi, dar noi avem mandatul poporului. Noi procedăm aşa cum am promis cetăţenilor de la care am primit mandatul”. Formula lor de aur este aceasta: „Aveţi dreptate atunci când ne criticaţi, dar ţara noastră nu este una în condiţii de normalitate. Pentru că suntem în condiţii distorsionate, noi ne-am asumat la început să facem curăţenie generală. Asta înseamnă: eliminăm corupţia”, a menţionat Igor Boţan. Totuşi, în opinia expertului, cetăţenii nu au certitudinea că guvernarea va reuşi. „Dacă având această abordare, guvernarea nu va reuşi, ea va lăsa în urmă nişte precedente foarte periculoase pe care succesorii lor ar putea să le folosească. Dacă vom descoperi că televiziunea publică reformată va face jocul PAS, atunci discreditaţi întreaga reformă pe care aţi anunţat-o”, a exemplificat Igor Boţan.



În opinia lui Igor Boţan, prima criză foarte puternică – cea a gazelor, „se pare că PAS a trecut-o bine”. Succesul „se datorează în mare parte suportului internaţional al actualei guvernări şi am văzut că manevrele pe care le-au făcut guvernanţii – căutarea surselor de alternativă, atragerea unor suporturi din partea UE, au avut impact asupra găsirii formulei de compromis între Gazprom şi Moldova Gaz”, a menţionat expertul.



Referindu-se la acţiunile întreprinse de guvernare în privinţa pandemiei, „ele sunt adecvate”, a apreciat Igor Boţan. „Suntem pe creasta noului val. O pătrime din cazurile zilnice sunt în Transnistria, care reprezintă aproximativ 12% din numărul cetăţenilor. Contribuţia ei este de aproape o pătrime la numărul cazurilor zilnice, ceea ce înseamnă că rata de contaminare în Transnistria este de două ori mai mare decât în teritoriul aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova”, a explicat expertul. „Un lucru care îi poate fi reproşat Ministerului Sănătăţii este că prezentarea zilnică a statisticii este mult mai proastă decât a fost la mijlocul anului. Şi nu înţeleg de ce. Care e problema ca datele statistice zilnice să fie prezentate fără greşeli?”, s-a întrebat Igor Boţan.



„Lucrurile au început să se schimbe dramatic în luna august şi în prima jumătate a lunii septembrie, exact atunci când o bună parte a cetăţenilor a călătorit peste hotare şi am văzut câte cazuri de import au fost. A fost un fenomen natural, această aducere a valului al patrulea. Plus, trebuie să recunoaştem că târziu organele de drept au desfiinţat gaura prin care oamenii contaminaţi pătrundeau în Republica Moldova, datorită corupţiei la Poliţia de Frontieră”, a specificat Igor Boţan. „Dacă vorbim despre pandemie, trebuie să spunem că situaţia este gravă, dar ţinută sub control”, a conchis expertul.



Referindu-se la acţiunile energice din justiţie, Igor Boţan a menţionat: „Noi am văzut explicaţiile, acţiunile energice, dar nu ştim care va fi finalitatea. Noi nu suntem siguri că lucrurile vor fi pozitive în final. Nu avem nicio siguranţă aici. Şi aici rămânem în suspans”.



În privinţa creşterii veniturilor, expertul a menţionat că „guvernarea s-a ţinut de cuvânt în privinţa legii cu privire la pensii. Sigur că preţurile au crescut semnificativ, dar asta nu e vina guvernării. Este o criză mondială, preţurile au crescut la petrol, la gaze. Ştim care sunt cauzele. Guvernarea aici nu are nicio vină”, a specificat expertul.



„Succesul cel mare al PAS-ului este restabilirea relaţiilor cu partenerii internaţionali. Acest lucru se simte”, a menţionat Igor Boţan.



